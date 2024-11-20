4強出擊！球迷驚見「國家隊最大進步」　全場認證：感到驕傲

▲中華隊帥氣闖進東京。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了目睹4強歷史性爭奪賽，許多台人說走就走，隨即飛到東京為中華隊加油！有球迷笑稱，當然除了實力堅強之外，認為這次國家隊最大進步賣點就是「顏值」，還分成4大類型，引來大票網友狂呼「真的捏，好久沒看職棒了，這次12強中華隊的顏值有驚艷到我」、「沒有最帥只有都帥，教練團也不要放過啊！」

一名網友在Threads笑稱，這屆12強國家隊「其實進步最大的是顏值」，他接著列出隊員們可分成4大類型，「美式粗獷：林家正與潘傑楷」、「日系暖男：陳傑憲」，以及「韓系歐巴：陳晨威」。

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底下網友也狂呼，「你沒有列出培峰，我不服」、「鄰家大男孩陳冠偉、微笑男孩陳冠宇」、「莊昕諺戴眼鏡很好看，有型」、「我喜歡乖乖系男孩：莊昕諺」、「當然是內斂的阿立呀」、「中南美洲熱情奔放：吉力吉撈」、「只能是我家正了」、「少了黃恩賜、林安可、戴培峰、郭俊麟、陳晨威、朱育賢，沒有最帥只有都帥，教練團也不要放過啊！高國輝、高志綱、王建民、張建銘讚哩」、「真的捏，好久沒看職棒了，這次12強中華隊的顏值有驚艷到我」、「最會骰到六：郭俊麟」、「陳傑憲就是台系帥哥，比一票韓星帥多了」、「都很帥！我不是球迷，但對這屆的國家棒球隊感到驕傲，每個人都帥到不像樣」。

事後，原PO強調，沒列上去的其他球員，「不代表我覺得不帥，只是不知道該歸類在哪個風格才沒打，這屆帥哥真的太多！實力又強太厲害了！」

▼中華隊顏值爆表。（圖／記者林敬旻攝）

