中國球迷太沒品！　世足資格賽「雷射筆射日本球員、國歌開噓」

▲2026年世界盃亞洲區第三輪資格賽，日本3比1打敗中國隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

2026年世界盃亞洲區第三輪資格賽，日本與中國19日移師廈門再戰，最終由日本隊二度拿下勝利。然而中國隊不但比賽成績不如人，現場球迷的水準也引發熱議。中國球迷在賽前播放日本國歌時發出噓聲，比賽時還有觀眾拿雷射筆干擾球員、闖入球場等，甚至有挺日球迷被警察強行脫衣，連南韓媒體都看不下去，傻眼直呼「超沒水準！」

根據日媒《足球頻道》、ABEMA報導，2026年世界盃亞洲區第三輪C組資格賽中，中國11月19日繼續敗給日本隊，以1比3吞敗。然而除了比賽結果引人關注外，比賽現場失控的中國球迷行為也受到熱議，並遭到各國網友嚴正批評。

在比賽開始前的國歌演奏儀式上，日本隊選手立正聆聽國歌《君之代》，沒想到卻有沒品的中國球迷用噓聲干擾，中國球迷不但沒有表現出應有的尊重，反而不斷傳出嘈雜的噪音，直到演奏結束後還不罷休。該行為也在日本社群媒體上引發激烈撻伐，日本網友紛紛抨擊這種缺乏品德的行為，並表示應該受到懲罰。

▲中國球迷在比賽過程中闖入球場。（圖／達志影像／美聯社）



比賽開始後，部分中國球迷的行為變本加厲。有觀眾使用雷射筆干擾日本球員伊東純也與守門員鈴木彩艶，甚至在比賽進行中直接闖入球場。

儘管中國足協為了避免反日行為，提早發表「文明觀賽倡議書」，呼籲球迷不要做出過激行為，但有一名身穿日本隊球衣的男子，卻在當天遭到中國球迷圍堵，不但被推擠辱罵「漢奸」，最後還遭警察強迫脫下球衣。

此外，在比賽中，中國隊球員也以高強度的身體接觸企圖壓制日本隊，多次做出粗暴動作。儘管如此，日本球員仍然冷靜應對，專注比賽，展現高超技術與穩定心理狀態。

南韓媒體Xports則是點名批評中國球迷，指其在國歌期間噓聲不斷、甚至闖入賽場，完全缺乏應有的體育精神。此外，也指出中國隊企圖以粗暴的「功夫足球」手段追分，但仍未能改變結果。