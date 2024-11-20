　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國球迷太沒品！　世足資格賽「雷射筆射日本球員、國歌開噓」

▲▼2026年世界盃亞洲區第三輪資格賽，日本打敗中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年世界盃亞洲區第三輪資格賽，日本3比1打敗中國隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

2026年世界盃亞洲區第三輪資格賽，日本與中國19日移師廈門再戰，最終由日本隊二度拿下勝利。然而中國隊不但比賽成績不如人，現場球迷的水準也引發熱議。中國球迷在賽前播放日本國歌時發出噓聲，比賽時還有觀眾拿雷射筆干擾球員、闖入球場等，甚至有挺日球迷被警察強行脫衣，連南韓媒體都看不下去，傻眼直呼「超沒水準！」

根據日媒《足球頻道》、ABEMA報導，2026年世界盃亞洲區第三輪C組資格賽中，中國11月19日繼續敗給日本隊，以1比3吞敗。然而除了比賽結果引人關注外，比賽現場失控的中國球迷行為也受到熱議，並遭到各國網友嚴正批評。

在比賽開始前的國歌演奏儀式上，日本隊選手立正聆聽國歌《君之代》，沒想到卻有沒品的中國球迷用噓聲干擾，中國球迷不但沒有表現出應有的尊重，反而不斷傳出嘈雜的噪音，直到演奏結束後還不罷休。該行為也在日本社群媒體上引發激烈撻伐，日本網友紛紛抨擊這種缺乏品德的行為，並表示應該受到懲罰。

▲▼2026年世界盃亞洲區第三輪資格賽，日本打敗中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國球迷在比賽過程中闖入球場。（圖／達志影像／美聯社）

比賽開始後，部分中國球迷的行為變本加厲。有觀眾使用雷射筆干擾日本球員伊東純也與守門員鈴木彩艶，甚至在比賽進行中直接闖入球場。

儘管中國足協為了避免反日行為，提早發表「文明觀賽倡議書」，呼籲球迷不要做出過激行為，但有一名身穿日本隊球衣的男子，卻在當天遭到中國球迷圍堵，不但被推擠辱罵「漢奸」，最後還遭警察強迫脫下球衣。

此外，在比賽中，中國隊球員也以高強度的身體接觸企圖壓制日本隊，多次做出粗暴動作。儘管如此，日本球員仍然冷靜應對，專注比賽，展現高超技術與穩定心理狀態。

南韓媒體Xports則是點名批評中國球迷，指其在國歌期間噓聲不斷、甚至闖入賽場，完全缺乏應有的體育精神。此外，也指出中國隊企圖以粗暴的「功夫足球」手段追分，但仍未能改變結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／12:23嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／南部發生有感地震　震度估3級以上
王仁甫女兒18歲了！　低胸美腿大解放
快訊／何佩珊被爆「請黨中央要議員閉嘴」　當事人曝對話打臉
蔡淑臻認愛「185公分圈外男友」
獨／大根怒控爆料未婚生子！小優喊冤　日媒髮夾彎封台灣亞洲第二
大根小優「雙方電話對質」！　老闆吳宗憲說話了
何佩珊被爆「請黨中央要綠議員閉嘴」
看完中華隊「散場1幕」太沒品　百萬網紅一路聞：嘔嘔嘔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被咬一口「15分鐘喪命」！　澳洲最致命蜘蛛大量出沒

把寵物犬「當毛小孩寵愛」　女1原因讓愛犬發獸性撕咬身亡

中國球迷太沒品！　世足資格賽「雷射筆射日本球員、國歌開噓」

川普提名「前職業摔角大亨」擔任教育部長　曾是共和黨大金主

和同事開玩笑「中大獎就辭職」　女「發財夢成真」爽中3千多萬元

「被虎鯊吃掉」第一視角曝光！　iPhone險遭誤吞全都錄

波羅的海2海底電纜遭切斷　金融時報：瑞典追查中國船隻

媽臨床死亡「長達45分鐘」　醒來不記得自己曾生下三胞胎

曾下令攻擊平民！俄黑海艦隊艦長「開車遭炸死」　烏克蘭復仇影片曝

日本11歲冷血小學生「割喉同學」長相曝　網竟封：最可愛殺人犯

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

被咬一口「15分鐘喪命」！　澳洲最致命蜘蛛大量出沒

把寵物犬「當毛小孩寵愛」　女1原因讓愛犬發獸性撕咬身亡

中國球迷太沒品！　世足資格賽「雷射筆射日本球員、國歌開噓」

川普提名「前職業摔角大亨」擔任教育部長　曾是共和黨大金主

和同事開玩笑「中大獎就辭職」　女「發財夢成真」爽中3千多萬元

「被虎鯊吃掉」第一視角曝光！　iPhone險遭誤吞全都錄

波羅的海2海底電纜遭切斷　金融時報：瑞典追查中國船隻

媽臨床死亡「長達45分鐘」　醒來不記得自己曾生下三胞胎

曾下令攻擊平民！俄黑海艦隊艦長「開車遭炸死」　烏克蘭復仇影片曝

日本11歲冷血小學生「割喉同學」長相曝　網竟封：最可愛殺人犯

「紅土之王」納達爾告別網壇　「請記得我是好人和追夢的孩子」

苗可麗情勒媳婦曾沛慈「兒子楊祐寧變夾心餅」　私底下反應超反差

勞動部霸凌案調查小組皆謝宜容舊識　王鴻薇：沒人是「菊」外人

27歲女做「雷射祛斑」後身亡　 家屬質疑：麻藥敷太多

快訊／12:23嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

王義川稱「見轉播寫中華隊就賭爛」　他酸放火砸鍋：賴清德更賭爛你

開車遇「婦人遛陸龜」緩慢過馬路　駕駛苦等40秒「回這句」笑翻

尹馨血壓突飆破200壓不下！竟是少見病症上身　台大手術一周治癒

被咬一口「15分鐘喪命」！　澳洲最致命蜘蛛大量出沒

快訊／12:23南部發生有感地震　震度估3級以上

國際熱門新聞

帶太多LV包和Labubu入境　星女被罰22萬

擊發瞬間！射擊裁判整理槍枝　超近距離誤射選手「屁屁爆了」

美超微抄底飆逾31％！美股跌120點　輝達、台積電ADR逆勢收紅

久坐後拼命運動也沒用　別坐超過這時間

先有雞還是先有蛋？科學家有答案

冷空氣發威！日本北海道下探「入冬最低溫」

男找獅子玩自拍　慘被死死狠咬

妻閨蜜歸Me！噁男赴喬遷宴「脫衣偷摸性侵」

國際火線／道德終結者：川普「本我惡魔」的勝利！

烏克蘭首度朝俄境內射美製長程飛彈　俄誓作出相應回應

地窖尋獲藏寶箱　水管工撬開見8千萬純金幣

工人放老鼠藥滅鼠　「4家人開冷氣睡覺」2孩死亡

日小學生割喉同學　反被封：最可愛殺人犯

認了！中國軍方坦承「侵犯日本領空」

更多熱門

相關新聞

跟著中華隊出征！最強會長「惦念1事」全讚爆

跟著中華隊出征！最強會長「惦念1事」全讚爆

中華隊領隊、聯盟會長蔡其昌經常被球迷Tag求助，基本上有求必應，打趣自稱「蔡總機」，但也備受球迷喜愛與肯定。今（20）日換他請求台灣球迷幫忙1件事，「拜託大家幫會長顧一下亞洲冬盟，歡迎11/23洲際開幕戰可以進場支持中華職棒」，掀起眾人熱烈回應。

日小學生割喉同學　反被封：最可愛殺人犯

日小學生割喉同學　反被封：最可愛殺人犯

美軍喬治華盛頓號將抵日　部署橫須賀基地

美軍喬治華盛頓號將抵日　部署橫須賀基地

美官員：中方因不滿美對台軍售　拒防長雙邊會晤

美官員：中方因不滿美對台軍售　拒防長雙邊會晤

香港47人案遭判刑　行政院：支持香港人爭取自由民主生活

香港47人案遭判刑　行政院：支持香港人爭取自由民主生活

關鍵字：

中國日本球迷失控亞洲盃日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

獨家大根出面談小孩這次不忍了

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

學生妹瞞著男友半夜偷約砲　戴眼罩服務遭偷拍

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

林千又被施暴分手9月「要結婚了」

獻花中華隊爆紅！　華航最正地勤藏跳舞片

陳啟昱「酒店名花小三」起底！　甜美御姐讓他拋妻棄子

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面