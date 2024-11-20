川普「封口費案」判決又延？　檢方同意等他做完4年總統任期

▲ 川普封口費案可能延至4年判刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普將成為史上首位被刑事定罪後重返白宮的總統，紐約檢方19日誓言反對推翻川普「封口費案」的34項罪名，但同意延後進一步訴訟程序，等他完成4年總統任期後再判刑。

綜合BBC等外媒，檢察官向負責此案的法官默坎（Juan Merchan）提議，將判刑延至川普預計卸任的2029年後，並要求將雙方提出新動議的截止日訂為12月9日，讓法官有更多時間考量，原定於11月26日的判刑可能因此再度延後。

川普涉嫌在2016年大選前支付封口費，掩蓋與成人片女星的性醜聞，今年5月被判34項偽造商業紀錄罪名成立。但最高法院今夏裁定總統在職務範圍內享有一定豁免權，而川普藉此要求推翻罪名。

檢方19日反駁稱，本案核心與總統官方職責無關，且審判與定罪皆發生在最高法院裁決以前。儘管如此，他們了解法官需在憲法利益間取得平衡，建議採取「不駁回」選項，例如推遲所有剩餘刑事程序至川普任期結束後。

封口費案是川普面臨的4起刑事訴訟中，唯一達成有罪判決的一起。曼哈頓檢方去年4月指控，川普在2016年競選尾聲支付封口費，涉嫌干預選舉；川普否認相關指控，反嗆是政治迫害，但陪審團仍裁定罪名成立。

分析人士認為，法官可能接受檢方延後判決的提議，使川普無法在短期內被判刑，但卸任後仍有風險。