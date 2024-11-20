經濟部指我對美順差一原因是「健康的逆差」　不支持川普增關稅

▲美國準總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國前總統川普（Donald Trump）將重返白宮，而川普競選政見以「美國利益優先」為核心，在對外經貿方面，強調將對所有進口商品加10%至20%的關稅，進一步提高對中國商品進口關稅達60%，重新談判雙邊貿易協定等，預期將牽動全球供應鏈版圖加速重組。經濟部政務次長陳正祺今（20日）備詢時回應，貿易逆差有分健康跟不健康，我國出國到美國都是協助振興製造業的產品，對美國創造就業機會是有利的，經濟部並不支持川普增加關稅，而川普的政策在於振興美國製造業、就業機會等等，這部分有台美合作空間。

國發會副主委高桂仙說明，台灣是全球供應鏈重要的一環，我國半導體、電子及資通訊產業在全球高科技已居於舉足輕重地位，製造規劃與管理能力不可替代性高。參照中美貿易戰經驗，產品不可替代性高、美國依賴性高的產品獲得關稅豁免的可能性較高，台美關係長期友好，維持穩健的夥伴關係是美國跨黨派的共識，未來應有爭取關稅豁免權的談判空間。

藍委黃仁質詢時詢問，台灣對美順差超過五百億美元，台灣會不會被川普盯上？經濟部政務次長陳正祺回應，我方會跟美國說明，貿易逆差有分健康跟不健康，我國出國到美國都是協助振興製造業的產品，對美國創造就業機會是有利的，台美合作是互惠互利的堅定供應鏈，這部分會跟美方說明，我方對美的貿易順差對美國是好的，這是明顯事實，任何經濟數據攤開來都可以看到。

黃仁追問，川普加增10%關稅對我影響不明顯？陳正祺回應，這是川普競選時所講的，將對全球所有進口商品加10%至20%的關稅，這是他競選時的說法，據此評估，若大家的立足點平等，以台灣企業的競爭力，不見得對台灣有重大衝擊。

黃仁也批評，我們被霸凌就這種鴕鳥心態？為何要迎合川普10%關稅？經濟部應該要有因應對策。陳正祺則強調，經濟部並不支持川普增加關稅政策，純粹從因應角度評估，川普的政策在於振興美國製造業、就業機會等等，這部分有台美可以合作空間。

綠委羅美玲則詢問，川普在競選期間多次提及，計劃對中國商品課徵高達60%的關稅，並希望藉此促使美國製造業回流。她指出，這恐將引發新一波的關稅戰與科技戰，並可能使台灣企業因中美競爭受惠。然而，她同時強調，台灣許多企業依賴中國市場，上市櫃公司中有70%以上在中國投資。這些公司多為電子零組件、電腦及周邊設備等產業，若美中關稅戰一旦升級，這些產業鏈可能受到極大衝擊。

陳正祺回應，台灣企業在中國的投資大多數是因應國際品牌的供應鏈需求，且跨國企業已陸續將生產基地移往印度、東南亞等地。經濟部目前也積極協助台商在新南向國家進行布局，分散對單一市場的依賴。

陳正祺也強調，川普對多邊貿易持保留態度，傾向於單邊協議，這的確可能加速台美FTA的推進。經濟部將與美方加強對話，並持續協助台商加強競爭力，以期在雙邊經貿協定中取得進展，維護台灣經濟利益。