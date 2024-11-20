賴清德聲望創新低「流失百萬支持」　郭正亮：明年還有一大考驗

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台灣民意基金會公布19日公布最新民調，總統賴清德聲望相較上月大幅下滑5.8個百分點，約等於流失113萬人支持。對此，前立委郭正亮認為，可能時間拉長，兩岸如此緊張，立院議題持續延燒，外界才發現賴清德什麼都沒有做好。他分析，明年有個大考驗，就是總統元旦文告，要不要再講「兩國互不隸屬」？如果講了，搞不好又有「2025聯合利劍軍演A」，而且川普會認為「到底在幹什麼，我就要上台了，給我惹個台海危機？」。

郭正亮於節目《盧秀芳辣晚報》表示，民調要跟自己比，所以只能跟一個月前相比，這一個月發生什麼事？陳啓昱落跑、柯文哲繼續延押，兩方對照下，看起來是司法雙標，還有用人爭議，例如台灣金聯董事長呂政璋，主要是這些事情造成的。

郭正亮認為，坦白講賴清德沒有政績，但沒有政績也不是這個月才發生，一個總統上任才幾個月，可以引起兩波針對自己的「聯合利劍軍演」，就知道功力有多強。

郭正亮分析，兩岸緊張不是造成民調下跌主因，因為上個月就已經是這樣了，比較可能是時間拉長了，大家覺得賴清德把兩岸弄的如此緊張，那內政到底有沒有做好？就會拿出來對照，才發現原來什麼都沒有做好。

郭正亮指出，賴清德一開始還可以說忙著處理兩岸問題、處理國際危機，大家會給他一點時間，現在發現越來越離譜。當然包含立法院一些議題延燒，例如《財劃法》，民進黨前後不一致太明顯了，以前支持，現在卻全部反對，會讓越來越多人不知道民進黨在幹嘛。

郭正亮說，賴清德已經做了半年，大家講得出他的政績嗎？而且是不是運氣不好，颱風也一個一個來，民調就是到了一定時間點，量變就會引起質變，已經做夠久了，現在所有開脫的理由也沒有了。

郭正亮再說，立法院已經亂夠了，罷免也搞過謝國樑了，賴清德2月1日不敢再搞罷免了，因為賴知道老百姓已經看得很煩了。

最後，郭正亮強調，明年賴清德有一個大考驗，因為總統有元旦文告，要不要再講「兩國互不隸屬」？如果講了，搞不好對岸1月3日又有「2025聯合利劍軍演A」。而且川普1月20日上台，會認為「賴清德到底在幹什麼，我就要上台了，給我惹個台海危機」，應該會有這種感覺。

▼賴清德總統民調。（圖／台灣民意基金會提供）