川普提名「前職業摔角大亨」擔任教育部長　曾是共和黨大金主

▲麥馬洪獲得川普任命為下一屆美國教育部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普即將於明年1月重返白宮。在此之際，有消息人士日前透露，川普即將任命麥馬洪（Linda McMahon）為下一任美國教育部長，身為前職業摔角大亨的她是共和黨的大金主，在川普第1個總統任期時曾向委員會捐贈超過700萬美元，此次大選前更被川普任命帶領政權移交團隊，協助起草政策。

根據美媒CNN，先前有消息人士透露，麥馬洪將被川普任命為下一屆教育部長，而川普更於當地時間19日晚間親自發表聲明宣布，證實消息來源的真實性。川普發表聲明，「琳達（麥馬洪）將運用她數十年的領導經驗，以及對於教育和商業的深刻理解，引領下一代的美國學生與工人們，讓美國在全球教育領域排名第一。」

川普表示，「我們將把教育權限交還給各州，而琳達（麥馬洪）將領導這一項努力。」

報導指出，川普8年前首度當選美國總統後，曾經於2017年任命麥馬洪為美國小企業管理局（SBA）局長，麥馬洪則是於2019年辭去該職務，之後麥馬洪擔任支持川普的超級政治行動委員會「美國優先行動」（AFA）主席，目前擔任智庫「美國優先政策研究所」（AFPI）董事會主席，該智庫主打支持川普的政策。

自從該智庫成立以來，已經籌集數百萬美元資金，成為「準備接手白宮」的組織，為川普的第2個總統任期擬定潛在政策提案。

此外，麥馬洪還曾經是美國一家職業摔角上市公司「世界摔角娛樂」（WWE）前執行長，她和丈夫共同創辦這間公司，當時她將其從小型摔角娛樂公司，成功轉型為公開上市的媒體帝國，最後於2019年辭去執行長職務。

麥馬洪曾經兩度參選康乃狄克州參議員，不過2010、2012年均宣告敗選。根據追蹤競選資金的非營利組織Open Secrets，她曾於2010年投入2010萬美元、2012年投入4870萬元做為競選資金，而川普本人則是於2012年向她的競選團隊捐款5000美元。

據悉，先前川普曾於競選時承諾，將預計在他擔任總統的第2個任期「關閉」教育部，發誓要教育權限還給各州。不過，若要廢除教育部，需要獲得國會批准，這代表川普可能需要來自參議院的絕對多數票（60票），因此他必須獲得民主黨支持，至於目前眾議院則是有53席共和黨、47席民主黨。