近20年台美交手紀錄曝「9場只勝1次」！球迷集氣：該贏了

▲中華隊挺進四強，將對上委內瑞拉、美國。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊在「世界棒球12強賽」挺進四強，21日將在日本東京巨蛋進行複賽、對上委內瑞拉，22日對戰美國。有網友整理出過去20年，台灣跟美國的國際賽對戰交手紀錄，結果發現只贏過1次，引發議論，「感覺比日本更難贏」、「上一屆真的可惜，贏了就有機會進冠軍戰」、「看來也是挺苦手。」

有網友在PTT的Baseball板發文，「台灣vs美國 國際賽對戰成績與先發投手」，文中整理出2001～2019年時，台灣對上美國的國際賽對戰成績及先發投手是誰：

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年份 賽事 比分 先發投手 2001 世界盃 台灣 0 : 6 美國 蔡仲南（預賽） 2001 世界盃 台灣 1 : 4 美國 許銘傑（四強賽） 2003 世界盃 台灣 2 : 1 美國 杜章偉 2005 世界盃 台灣 4 : 5 美國 增菘瑋 2007 世界盃 台灣 7 :10 美國 林英傑 2008 奧運 台灣 2 : 4 美國 許文雄 2009 世界盃 台灣 3 :14 美國 許竹見 2011 世界盃 台灣 1 :15 美國 陳冠儒 2019 世界12強 台灣 2 : 3 美國 吳昇峰

從表格可見，20年來，台灣僅在2003年的世界盃中，以2 : 1的比數贏過美國，該場先發投手則是杜章偉。

貼文引發議論，不少人頗擔憂，「好像有點涼」、「對美國的印象就是要垂直係變化球，不知現在還有用嗎」、「好慘烈的戰績」、「慘的程度跟對上侍日本差不多，而且都還只是MLB潛力股」、「比對日本還慘。」

不過，也有網友認為，「集那麼多敗，差不多該贏了」、「這次美國晚接午，還有時差，也不是沒機會」、「至少這屆的台灣牛棚戰力比當年強。」

還有網友則表示，「2003世界盃，台灣是八強，2:1贏美國，杜章偉先發勝，大師兄致勝轟」、「2003那年贏美國，但是敗給俄羅斯，很神奇的一屆」、「能代表美國打國際賽的都是未來大聯盟球員，一輩子能有一次投打對決就夠本了。」