中華隊炸裂闖4強「狂吸一日球迷」　全場入坑：明年入場看中職　

▲中華隊明天中午將對上委內瑞拉。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊B組預賽中以3勝1敗，奪得第2名，成功凝聚了全台人的心。對此，有中職鐵粉喊話，希望觀看12強的球迷們，能夠轉換成「CPBL中職球迷」，支持喜歡的球員，讓台灣職棒環境越來越好。文章曝光後，引來大票網友入坑回應，「我已經決定以後要固定找比賽進場看職棒了！」

一名網友在Threads喊話，真心希望這次看12強賽的一日球迷們，明年都可以轉換成「CPBL中職球迷」，挑一兩位喜歡的球員，然後支持他的球隊、他的隊友，有空時就來看球賽，讓台灣職棒的優秀成員，能受到更多球迷喜愛。

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一票網友紛紛入坑回應，「被陳晨威圈粉，剛好男友支持樂天」、「我以前只看美職，明年要進球場支持台鋼雄鷹，靦腆但是面對日本不畏懼的柏清很棒，他們家的應援曲超熱血，我想跟大家一起喊：準備戰鬥」、「我是今年開始看棒球，也是今年開始支持國家隊的」、「我已經決定以後要固定找比賽進場看職棒了」、「我也是原本只看國際賽，但今年從9月開始關注中職到台灣大賽，真的各隊都有很吸引人的地方，明年會進場支持」、「歡迎各位愛傑憲的一日球迷，明年開始來當統一獅一號隊友」。

留言串也釣出WBSC世界棒球12強賽中華隊領隊aka聯盟會長aka「蔡總機」蔡其昌暖回，「代表中華職棒，謝謝您」。