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美司令示警：援以烏損耗武器庫存　「若中國侵台」有礙因應能力

▲▼烏克蘭士兵檢查火砲彈藥。（圖／路透社）

▲ 烏克蘭士兵檢查火砲彈藥。（圖／路透）

文／中央社

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）今天說，在烏克蘭和中東的戰爭正損耗美國重要的武器庫存，如果印度太平洋地區爆發衝突，可能有礙軍方因應中國的能力。

美聯社報導，帕帕羅警告，美國同時向烏克蘭和以色列提供或出售價值達數百億美元的防空系統，現已阻礙了他在印太地區的因應能力，例如萬一中國侵略台灣的時候。

帕帕羅被問到這些衝突是否妨礙美國因應印太地區威脅的能力時說，「直到今年之前，多數武器部署都是火砲和短程武器，我曾說『一點都不妨礙』。」

他在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動上說，但「如今正逐漸消耗庫存，說不影響是假的」。

中國加強對台灣施加軍事壓力，包括今年10月實施動用125架軍機的大規模軍事演習。

烏克蘭抵禦俄羅斯侵略步入第1000天，美國在這段時間提供了超過604億美元軍事援助，包含3套愛國者（Patriot）防空系統和飛彈、逾40套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）和彈藥，以及烏克蘭今天首度朝俄羅斯發射的長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

即將卸任的美國總統拜登政府承諾在總統當選人川普就職之前，動支「總統撥款權」（presidential drawdown authority）剩餘的71億美元向烏克蘭運送武器，這意味著再從美國庫存撥出武器。

美國官員說，預計本週將宣布另一項援助計畫。

然而，美國國防部發言人辛赫（Sabrina Singh）今天說，運送武器的能力將受到現有庫存限制。

帕帕羅說，美國致力為烏克蘭與以色列提供武器，使得美國彈藥儲備太少。

他說，「我們該補齊庫存，甚至多備一些…我早就對彈藥庫儲備量不太滿意。現在有點更不滿意。」（譯者：曾依璇／核稿：蔡佳敏）

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