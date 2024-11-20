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把2稚子「塞進烤箱」活活烤死！　美24歲媽直播屍體給生父看

▲▼美24歲媽把2稚子「塞進烤箱」活活烤死。（圖／翻攝自X）

▲拉莫拉用烤箱將2個兒子活活烤死。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州亞特蘭大一名母親竟將2名年幼的兒子塞進烤箱內，將其活活烤熟，甚至還殘忍地用視訊電話將恐怖畫面轉播給孩子的生父，假裝自己是第一個發現的人。

根據《福斯新聞》報導，當時年僅24歲的單親媽媽拉莫拉·威廉斯（Lamora Williams）2017年10月將2歲的兒子凱昂特·潘恩（Ke’Younte Penn）與1歲的賈卡特·威廉斯（Ja’Karter Williams）塞進烤箱中，並開火將兩人活活烤死。

拉莫拉隨後用視訊電話打給孩子的父親傑米爾·潘恩（Jameel Penn），並將兒子慘烈的死狀拍給對方看。傑米爾立刻報警，並形容這一切宛如「恐怖電影」。

警方獲報後趕往現場，並發現孩子們的屍體已經嚴重燒焦。拉莫拉隨後向警方謊稱，她是回到家後，才發現兒子們已經死亡，並聲稱負責照顧孩子的人下落不明。

拉莫拉聲稱，「當我進門時，烤箱壓在小兒子的頭上，大兒子則是躺在地板上，腦漿撒落一地。」詭異的是，她還向911接線員表示，「拜託告訴我，我不會被關，這不是我的錯。我才剛下班回家。」

經過警方調查，拉莫拉涉嫌重大，但是她堅決否認指控，並堅持自己無罪，最終她仍被裁定14項罪名成立，包含謀殺、虐童以及虛假陳述等。法院則判決拉莫拉無期徒刑，終身不得假釋。

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