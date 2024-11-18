17歲女拒絕回伊拉克結婚　爸媽衝校門口「名譽殺人」恐怖畫面曝

▲學生目睹少女在學校附近遭父母攻擊。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州2名父母不滿17歲女兒不願意返回伊拉克相親結婚，竟然埋伏在女兒就讀的高中外，計劃把人帶走後名譽殺人，幸好及時被女兒的男友發現，男友阻止時也遭到毆打。父母親攻擊女兒的畫面在網路上流傳。

44歲男子阿里(Ihsan Ali)與40歲妻子札赫拉(Zahraa Subhi Mohsin Ali)被控，在華盛頓州萊西(Lacey)當地高中Timberline High School外，試圖把拒絕嫁給年長男性的17歲女兒名譽殺人。

這名少女之前向學校求助並且離家，然而父母10月18日埋伏在學校外，緊緊勒住她的脖子、試圖殺害，就在她被勒昏時，其他學生與男友發現狀況，趕緊上前阻止父母，好不容易才成功把少女的父親打昏。

目擊者表示，他開車經過公車站時，發現一名父親正在攻擊女兒，周圍還有許多學生在尖叫、試圖阻止，所以他立即下車幫忙拉開那名父親，直到後來警方抵達現場。

阿里和妻子犯案當天均已被警方逮捕，被指控二級謀殺未遂罪、一級綁架未遂、二級綁架未遂、二級家庭攻擊和四級攻擊等多項罪名。

男友的父親巴恩斯(Victor Barnes)指責，過去幾個月來，這名少女的家庭一直有狀況，雖然少女已向學校尋求幫助，然而學校卻沒有盡到保護責任，「他們把所有責任都落在我兒子身上，好像他是成年人一樣」。

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