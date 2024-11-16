美媒：以色列10月空襲　摧毀伊朗「核子研究」所需關鍵設備

▲帕爾欽（Parchin）火箭引擎鑄造設施的衛星影像。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2名以色列官員透露，以軍10月26日空襲伊朗軍事基地「帕爾欽」（Parchin），成功摧毀了伊朗發展核武所需的關鍵設備，如果德黑蘭（Tehran）選擇重拾核武研發計畫，將會面臨瓶頸。

Axios引述2名以色列官員說法報導，以軍摧毀的精密設備，被用於設計與測試塑膠炸藥，而這種塑膠炸藥必須放置於核武內含的鈾周圍，以利引爆，並且可以追溯到2003年伊朗結束軍事核子計畫之前。

以色列官員表示，如果伊朗決定發展核武，在該設備被摧毀之後，將會面臨瓶頸，「沒了它，伊朗人就沒轍了」，必須找到另一個新設備加以替換，但若伊朗試圖獲取核武，也會被以色列追蹤到。

美以官員指出，過去一年，伊朗已經恢復敏感的核子研究，但尚未採取行動打造真正的核武。美國官員說，「他們進行了可以為生產核武奠定基礎的科學活動。這是最高機密。伊朗政府只有一小部分人知道。」

根據華府智庫「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science and International Security）說法，以色列所摧毀的設備叫做「塔勒甘2號」（Taleghan 2），2003年之前，曾被用於測試啟動核裝置所需要的炸藥。

以色列官員也表示，「塔勒甘2號」曾是伊朗軍用核子計畫的一部分，過去20年都被貯存在某設施內，如果伊朗決心製造核彈，它將是後期階段的關鍵要素。

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