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生前陳情無果男墜樓表抗議　新北市府：有稽查三次

▲▼板橋男住戶墜樓亡！生前曾怨粉塵求停工　3度陳情「精神即將崩毀」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲板橋男生前曾怨粉塵求停工。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者崔至雲／新北報導

已歇業板橋星聚點所在的「凱悅大樓」，18日驚傳一名男子墜樓，事後，外界發現，死者多次向新北市府陳情1樓KTV拆除施工帶來的粉塵問題，要求做好防護措施前先停工無果。如今發生憾事，有民代質疑市府推託導致悲劇。對此，新北市府表示，接獲陳情後三度前往現場稽查，面對市民的陳情與需求，一向都在第一時間儘速了解並回應。

死者18日在臉書貼出最後一支影片，內容是他打電話向新北市府陳情「我的身體不舒服，我的精神已經要崩潰了，我已經打過三次電話...麻煩你通知新北市長侯友宜、環保局長、工務局長，告訴他們，如果我用正常管道陳情都無法獲得正視，那是否意味著，市民必須要用生命的付出，才能喚醒各位的良知跟責任，才會在乎市民無助的求救？」影片貼出後約1小時，死者隨即從4樓墜下，當場失去呼吸心跳。

新北市府環保局指出，曾在11月10、12和14日接獲陳情，因此三度前往現場稽查，確認施工作業是否有違反環保法令。前兩次到場時工地未作業，皆責請該社區管委會代為轉知施工業者加強防制措施。11/14第三度稽查，當下未發現明顯粉塵逸散致空污情事，但當面明確告知業者應注意事項，也立即回覆陳情人全案處理進度。

新北市府工務局表示，該店家6月申請裝修及拆除執照施工許可，依據建築法第63條規定建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施，全案會同環保局會勘處理，若違反上述規定屬實，最高可罰9萬元。

新北市府強調，面對市民的陳情與需求，一向都在第一時間儘速了解並回應。
 

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