10月1日來首次！以軍抵黎巴嫩最深處　衝突升級「和平進程緩慢」

▲以色列自10月1日入侵黎巴嫩以來，已進入黎巴嫩境內最深處，並在多地展開襲擊，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩媒體指出，以色列地面部隊自10月1日入侵黎巴嫩以來，首次進入了黎巴嫩境內最深處，並與真主黨武裝分子交火後，在11月16日撤離。此舉發生於美國提出停火提議之際，而雙方的衝突和以色列空襲仍在持續，導致大量人員傷亡和基礎設施被毀。黎巴嫩及真主黨官員目前正研究停火草案，但和平前景仍充滿不確定性。

美聯社引述黎巴嫩官方媒體報導，以色列部隊短暫佔領了黎巴嫩南部距離邊境約5公里查馬村莊（Chamaa）的一座戰略山丘，並摧毀當地多棟建築。美聯社強調，相關說法暫時還未獲以色列軍方的回應，但以軍在聲明中表示，軍方會持續在黎巴嫩南部進行「有限、局部」的行動。

目前，以色列戰機加大了在貝魯特南部的空襲力度，對真主黨據點達希耶（Dahieh）以及提爾（Tyre）、東北村莊Khraibeh多地進行轟炸，導致一對夫婦及其4名子女死亡，其他平民傷亡慘重。以色列也證實其軍隊襲擊了真主黨的多個據點。自9月下旬以來，以色列大幅升級了對黎巴嫩的轟炸，誓言要削弱真主黨的力量，並結束其在以色列境內的砲襲。

另一方面，真主黨也加強對以色列的攻擊，在海法（Haifa）及其周邊地區發射多枚導彈。以色列稱海法遭受「重型火箭彈襲擊」，造成2名平民受傷。黎巴嫩衝突已造成超過3400人死亡，其中大部分為婦女與兒童，局勢持續惡化。

黎巴嫩看守政府與真主黨代表目前正在討論美國提出的停火草案。該提議基於2006年聯合國第1701號決議，但在邊境監督和主權問題上仍存有爭議。黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）表示，草案排除了以色列違反協議後採取行動的條款，並拒絕設立由西方國家成員參與的監督委員會，未來能否達成和平協議仍有待觀察。