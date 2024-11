伊朗女學生「脫到剩內衣褲」校園抗議被捕　畫面曝光

▲女學生在校園內脫到只剩下內衣褲,引起眾人側目。(圖/翻攝自X@IranIntl_En)

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗一名女學生在德黑蘭著名學府伊斯蘭自由大學(Islamic Azad University)疑似因為頭巾配戴問題遭安全部隊騷擾,身上衣服被拉扯,她隨後在校園內直接脫到只剩下內衣褲,已於2日遭逮捕。依據社群媒體流傳的畫面,女子當眾近乎全裸坐在階梯扶手上,後來被多名男子強行押上車帶走。

A female Iranian student removed her clothing, reportedly in protest after being assaulted by the security forces of Tehran's Islamic Azad University for not wearing a proper hijab, a viral video shows. An arrest order was swiftly issued for her, according to Iran International… pic.twitter.com/H3nLa98rew