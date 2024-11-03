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伊朗女學生「脫到剩內衣褲」校園抗議被捕　畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲女學生在校園內脫到只剩下內衣褲，引起眾人側目。（圖／翻攝自X@IranIntl_En）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗一名女學生在德黑蘭著名學府伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）疑似因為頭巾配戴問題遭安全部隊騷擾，身上衣服被拉扯，她隨後在校園內直接脫到只剩下內衣褲，已於2日遭逮捕。依據社群媒體流傳的畫面，女子當眾近乎全裸坐在階梯扶手上，後來被多名男子強行押上車帶走。

路透、伊朗國際等報導，這段影片起初由伊朗學生社群媒體頻道「埃米爾卡比爾」（Amir Kabir）發布，只見長髮女子並未戴頭巾，全身脫到只剩下內衣褲，在階梯扶手旁坐了一陣子之後，起身在眾人面前走動，引發在場群眾側目。另一段影片顯示，女子被多名男子強行押上車帶走。

事發後，伊斯蘭自由大學公關總監馬赫諸布（Amir Mahjoub）表示，這名學生做出不適當的行為後，校園保全人員介入，並把此人移交給執法部門，此人的行為動機與原因正在調查中，「在警察局時，發現女子承受極大心理壓力，患有精神疾病」。外傳女子被逮捕期間遭毆打。

根據伊朗的規定，女性在公共場合必須戴上頭巾，穿著寬鬆衣服。儘管校方出面說明，但部分網友認為，女子此舉的抗議意味濃厚，「對大部分女性來說，在公開場合只穿內衣是最糟糕噩夢之一……這是對當局愚蠢堅持強制戴頭巾的回應」。

這名女子將面臨何種狀況不得而知。不過伊朗國營「人民日報」（Hamshahri）引述知情人士說法指出，女子患有嚴重精神問題，在調查過後，很可能被轉移至精神病院。

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