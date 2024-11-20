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4縣市大雨！　入秋最強冷空氣下周到

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲入秋最強冷空氣下周到。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的16.8度。氣象署預報員黃恩鴻表示，下周二入秋最強冷空氣報到，強度有機會達到大陸冷氣團，還要再觀察。

氣象署今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

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氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有9至10級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及金門易有8至9級強陣風，桃園、新竹地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四東北季風影響，加上華南水氣東移，除了迎風面北部、東半部降雨外，中部和南部山區也有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨機率。

黃恩鴻說，周五、周六北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部較大雨勢機率；周日、下周一東北季風減弱，氣溫回升，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北、東北部、東部有零星短暫雨。

黃恩鴻提醒，下周二更強東北季風報到，也是今年入秋最強冷空氣，強度有機會達到冷氣團，還要再觀察。

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