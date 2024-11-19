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冷到1字頭！2波東北季風接力+颱風「狂甩雨」　濕涼變色綠番薯

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

東北季風來襲，昨天（18日）迎風面北東地區有大雨發生，另外加上萬宜颱風外圍雲系影響，台灣附近水氣偏多，全台都有零星飄雨。中央氣象署表示，今天（19日）東北季風持續，迎風面北東陰雨，中南部地區也受颱風北移影響，局部有短暫雨，預估未來一周盛行東北季風，下周另一波東北季風再增強，各地將明顯轉涼。

氣象署預報，今天持續受東北季風影響，迎風面北部、東半部地區為陰短暫雨的天氣，降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生機率，至於中南部地區及金馬澎受到第24號颱風萬宜外圍雲系北移的影響，雲量偏多，局部也有短暫降雨機率。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣溫方面，北台灣今天整日濕涼，溫度約18到22度，而其他地區清晨涼，低溫約20度，白天高溫，東部24度左右，中南部及東南部仍可達26至27度，體感舒適溫暖。

由於東北風明顯偏強，彰化、雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，桃園至台中沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及新竹至雲林有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、外島有長浪發生機率，近海浪高可以來到3至5米。

預估萬宜颱風今天逐漸減弱遠離，但東北季風持續影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；其中20、21日（周三、四）基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有局部大雨，且華南水氣東移，中部地區也有短暫雨；22日（周五）整體降雨稍趨緩，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢發生機率。

未來一周東北季風盛行，僅25日（下周一）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，緊接著26日（下周二）又有另一東北季風再增強，各地天氣明顯轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

天氣風險公司分析，受東北季風持續影響，台灣附近水氣偏多，迎風面的北部、東半部降雨較明顯，其中在基隆北海岸、宜蘭到花蓮局部地區可能有豪大雨發生機會，雖然出現短延時強降雨的機會低，但是長時間的累積，雨量也是會蠻大的。中南部地區的雲量也會偏多，甚至當有比較厚的雲層通過時也可能會有些局部降雨出現的情況，雨勢雖然沒有像迎風面地區那樣大，但是天氣也不太穩定。

溫度方面，天氣風險預估，北部、東北部一帶白天高溫只有20至23度，花東地區高溫24至26度，就連中南部地區也因為雲多可能有點下雨，高溫也會降到26至28度左右，涼意較為明顯。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫可能降到16至18度間，都市地區低溫也會降到19至20度左右，南部及花東空曠地區低溫也會降到20度上下，都市地區20至22度，中南部的日夜溫差變化還是比較大。

20日之後萬宜颱風離台灣越來越遠，擴散上來的水氣減少，並且更向北移動，中南部地區將可望恢復多雲到晴的天氣，不過北部、東半部配合東北季風影響，還是持續會有短暫陣雨機會，但是雨量也會縮減。溫度方面整體會有所回升，不過北部、東北部因為還是受東北季風影響，加上仍有降雨機會，回升幅度較小，白天高溫約22至24度，花東地區25至27度，中南部天氣好轉則又有機會回到28至30度或以上。

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