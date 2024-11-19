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恐跌破15℃　下波更強冷空氣時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，下周三南下的這波東北季風，強度又會更強一些，北台灣空曠地區低溫有機會降到15度以下，市區低溫也會比本周更低，會不會成為首波大陸冷氣團，還需要觀察。

▼今晨4時各地溫度分布圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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吳聖宇在臉書說，受到東北季風帶來較涼空氣影響，今天清晨最低溫出現在新北石碇的16.1度，新北五股16.3度，就連市區的台北站也只有18.7度，是今年秋天以來台北市出現最低的溫度，上一次的低溫出現在11月7日的19.3度。

吳聖宇指出，從苗栗以北到宜蘭一帶空曠地區低溫普遍在16-18度左右，中部及花東縱谷內空曠地區也降到18-20度之間，溫度偏涼的感覺比較明顯，水氣較多的情況下，不少地方還有下雨的情況，濕濕涼涼的天氣非常有秋意。

吳聖宇提到，由於東北季風仍強，加上南海的萬宜颱風外圍中高層雲系，持續向北飄送，台灣附近水氣較多，暖濕水氣在底層涼冷的空氣上流動，容易成雲致雨，今天、周三在台中、彰化以北到東半部持續有短暫陣雨，北海岸、東北角、宜蘭一帶仍有較多的累積雨量，部分單點可達到大雨等級；雲林以南雲量也偏多，山區偶有局部短暫陣雨，平地則是以多雲到陰為主。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇表示，周四之後到周末隨著萬宜颱風消失，水氣減少，降雨會逐漸縮減到東北季風迎風面的局部區域，雨量也會明顯減小，本周後期天氣將呈現好轉的趨勢。

吳聖宇指出，下周一將有一個東北季風減弱的短暫空檔，溫度回升，各地天氣較好；不過，很快到了下周二、下周三鋒面通過，東北季風增強，中部以北到東半部的天氣又將轉差，降雨機會提高。

吳聖宇提到，而且目前的預報看起來，下周三南下的這波東北季風強度又會更強一些，北台灣空曠地區低溫有機會降到15度以下，市區低溫也會比本周更低，會不會成為首波大陸冷氣團，還需要觀察。

吳聖宇分析，預報模式對於冷空氣南下的幅度，預估仍在調整中，不過因為預報中冷高壓的走向是從青藏高原以東下到四川、湖南等地，經驗上這種走向的冷高壓有可能讓台灣降溫的幅度會比較大；而且冷空氣從陸地上直接過來，水氣較少，天氣偏向乾冷型的機會較高，但時間尚久，仍需要持續留意。

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