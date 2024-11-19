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快訊／「吹11級強風」今晨16.1℃　下波冷空氣更強

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲進入深秋時節，冷空氣一波接一波報到。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

防11級強陣風，今日全台有雨！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的16.1度。氣象署預報員林定宜說，今晨台北氣象站低溫18.7度，是入秋最低溫；而下周還有一波冷空氣比這波強，至於是否為首波大陸冷氣團，還得再觀察。

►陸上強風特報

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桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

▼今日水氣仍多。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今晨持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，彰化、雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，桃園至台中沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及新竹至雲林亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天受到東北季風加上萬宜颱風外圍雲系影響，北部、東北部降雨明顯，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨機率，其他地區也會下雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，今晨台北氣象站低溫18.7度，是今年入秋最低溫，北部、東北部整天溫度18-22度，其他地區低溫20-21度，東部高溫24度，中南部、東南部高溫26-27度。

林定宜表示，周三起依舊是東北季風影響，北部、東半部整周有短暫雨，但水氣會漸進式較小，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲。

至於下周三是否有入秋最強冷空氣報到，林定宜分析，後面這波比這波還強，至於會不會是首波冷氣團，因為還有一周的時間，預報還會調整，得持續觀察。

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