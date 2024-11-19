冷空氣低壓發威！日本北海道下探「入冬最低溫」　積雪61公分

▲日本北海道札幌市從18日起出動鏟雪列車「Sasara」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

儘管受到全球暖化與極端氣候影響，日本富士山「初冠雪」今年創下最晚出現記錄，且楓葉遲至11月仍是綠色。不過，最近受到冬季強烈冷空氣與低氣壓影響，日本各地的氣溫開始如溜滑梯般下降，北海道開始出現降雪，新千歲機場甚至降至攝氏零下10度的低溫，札幌市緊急出動除雪車。

根據《日本放送協會》，隨著冬季型低氣壓與強烈冷空氣影響，日本北海道、東北地方今（19）日早晨起開始出現攝氏0度左右的低溫，其中北海道新千歲機場的最低氣溫降至攝氏零下3度、札幌市為零下3度、青森縣青森市為零下1.3度、栃木縣宇都宮市為2.5度、宮城縣仙台市為3度、新潟縣新潟市為3.5度、大阪府大阪市為7.1度。

至於東京都市中心則維持在7.5度，許多地方已經降溫至今年入冬以來的最低溫。

▲北海道札幌市中央區大通公園開始降雪。（圖／達志影像）

氣溫的下降，為北海道、東北地方、關東地方的山區帶來降雪，其中位於青森縣八甲田山的酸ヶ湯的積雪已達到61公分、北海道旭川市積雪達到18公分，就連札幌市的氣溫也下探至今年入冬最低溫，當局從昨（18）日晚間開始出動號稱吉祥物的剷雪列車「Sasara」，其車底安裝30公分長、如同掃帚般的竹刷，清除電車運行軌道上的皚皚白雪。

札幌區氣象台指出，札幌市從19日清晨5時起，就已經累積降雪達到7公分，因此札幌市交通事業振興公社決定出動2輛剷雪列車「Sasara」，形成象徵冬季到來的特殊景象。