冬天要來了！　全台明顯降溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

現在是深秋時節，即將進入12月冬天。天氣風險公司天氣分析師林孝儒提醒，下周三過後，可能出現入秋以來較顯著的冷空氣影響，北部及東部將感受明顯涼冷，各地氣溫可能出現明顯降幅。

林孝儒指出，今日受東北季風影響，各平地晨間低溫約17-19度，感受皆有涼意，台灣周圍雲量也都偏多，各地為陰沉天氣，不過主要降雨區域以迎風面地形降雨的北部、東北部為主，其餘地區則為零星或無降雨影響。

林孝儒說，預測這波東北季風將持續影響至周末，基本上迎風面的北部、東部都比較會是這種濕濕涼涼的天氣型態，預測高溫約21-24度，夜低溫17-19度，外出記得攜帶雨具，做好保暖。

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▼進入深秋時節，冷空氣一波波報到。（圖／資料照）



林孝儒表示，今天、周四有華南雲系東移影響，中南部雲量還是比較多為陰或多雲天氣，周五至周末就會逐漸放晴，普遍高溫也將由25-29度，回升至27-31度左右，不過夜間低溫變幅不大，約18-22度，需要留意日夜溫差較大的現象。

林孝儒提到，目前初步研判，下周一東北季風短暫減弱，全台天氣都較為穩定多雲或晴朗，降雨機率較低；不過，下周二起，隨著新一波東北季風增強，北部及東部可能再度迎來降溫降雨變化。

林孝儒提醒，此外，下周三過後有望出現入秋以來較顯著的冷空氣影響，北部及東部將感受明顯涼冷，各地氣溫可能出現明顯降幅，留意天氣變化，提前準備禦寒衣物，特別是老人家及孩童需注意保暖，相關變化未來仍需持續觀察。