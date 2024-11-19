上市老董慘變盤子！砸2200萬買清代供瓶　鑑定竟是35萬仿品

▲桃園某光電老董遭古董掮客及藝術行負責人聯手詐騙2000萬元。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者吳佩蓁／桃園報導

桃園一家上市科技公司陳姓老董，2018年向許姓古董掮客及王姓藝術行負責人購買古董，豪砸2200萬元買下一對清代供瓶，事後委請鑑價公司鑑定卻發現是仿古品，僅價值35萬元，陳姓老董才驚覺上當受騙，氣炸提告許、王2人詐欺並求償2千萬元。民事部分，桃園地院判決許、王應連帶給付陳姓老董1965萬元。

據悉，陳姓老董是某上市光電科技公司創辦人，平常就愛好收集古董。判決指出，陳姓老董主張，2017年間，許男以假名接近他，隔年許男與王姓藝術行負責人向他佯稱手上有一批明清古董，包括供瓶1對、金剛薩埵1尊、佛陀1尊、佛坐像2尊，可擺放在陳姓老董辦公室展示供銷售。

同年月11日，許、王將上述仿古品運到陳姓老董辦公室，王男提供其製作不實內容之明細表，再加上王男名片上印有「敦煌石窟藝術」及佛像等字樣，陳姓老董不疑有他就以2200萬元買下一對清代供瓶，直到2018年9月陳姓老董委請鑑價公司進行鑑定，才知該供瓶為現代製作的仿古品，僅值35萬元，憤而對許、王提告詐欺並訴請損害賠償。

王男辯稱，當初刑事審判所委託的鑑價公司楊姓負責人不具鑑定專業，其所做的鑑定報告及證詞不足採信。王男主張他確實是經營文物買賣，但他並未以其骨董專業知識之背景、經歷取信於陳姓老董，也未遊說陳姓老董購買供瓶。

另外，王男辯稱許男雖然有交付1000萬元給他，但那是許男積欠他的茶葉款項，並非詐騙陳姓老董所獲得金錢之分配，否認與許男共同詐騙原告。許男則未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

刑事部分，王、許被依詐欺取財罪起訴，王男案經一審、上訴高院、又向高院聲請再審，均遭駁回，判處有期徒刑2年定讞；許男則因該案通緝中。

民事部分，桃園地院審理認為，許、王二人交付給陳姓老董的供瓶，經過鑑定並無二人所稱之價值2200萬元，但因陳姓老董交付之2200萬元，其中1張200萬元支票因刑事判決沒收，因此款項未支出，認定許王詐騙陳姓老董2000萬元，扣除鑑定價35萬元，原告之損害金額應為1965萬元，判決許、王2人應連帶給付陳姓老董1965萬元，可上訴。