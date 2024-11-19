獨／進泰昌園區就別想走！豬仔曝獲釋「超硬條件」：沒有人成功過

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導，呼籲國人注意打工陷阱，千萬不要上當。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

詐騙、人蛇集團猖獗，位於緬甸、泰國邊界的「泰昌園區」近幾個月崛起，聲勢遠超先前惡名昭彰的「KK園區」，被稱為是「緬東最恐怖園區」。一名日前才剛幸運從泰昌園區出逃的「豬仔」A男獨家向《ETtoday新聞雲》揭露內部情況，強調要逃回來真的很難、幾乎沒有希望，最好的方式就是「不要上當」。

A男回憶，自己是在10月偶然間發現一個工作機會，對方聲稱只要搭機到泰國幫忙背黃金，事成後即可獲得高額報酬，豈料他一抵泰後即遭人控制，手機、護照都被沒收，直接就被送往泰昌園區從事電信詐騙，軟禁長達一個月，這段時間吃喝拉撒睡都在園區裡。

A男說，園區裡約有160多名「豬仔」，全部都是被騙來的，台灣、馬來西亞、香港、中國大陸的都有，有的人跟他一樣被「背黃金」的工作騙來，有的人是被好友欺騙，也有人被邀請旅遊，貪小便宜因而上當，大家被騙來的理由千奇百怪，但不管什麼原因，只要進到了泰昌園區，所有人都一樣，「別想逃走」。

「每個人都想離開，但沒有人敢說」，A男說，自己是極度幸運，家人透過關係在當地找來一個有力人士，直接面對面與集團老闆談判，賠付了將近新台幣200萬後才「獲釋」，但當時老闆放人相當不情願，他出逃後也曾私底下與內部的豬仔聯繫，對方透露，在他走了以後氣氛變得更嚴肅，想要回家的希望變得更加渺茫，而對方在11月13日回他訊息以後就斷聯，至今再無音訊。

A男表示，在裡面的豬仔必須要遵從一條法則，「千萬不要跟老闆談賠付」，不能主動與老闆或幹部談判，要求付多少錢放他走，「這是內部規定的禁忌」，觸犯的話輕則體罰、重則痛毆或關進「小黑屋」。

針對先前被騙往緬甸囚禁的台人曾傳訊給家人，明確告知「贖金」數目，A男則呼籲家屬，除非你可以很明確確定訊息是本人傳的，否則都不要相信，就他所知，目前詐團內部極度欠缺人手，老闆很需要為他工作的豬仔，根本不可能輕易放人，內部有一條規定，如果豬仔能在一年半以內達到50萬美金(約1618萬新台幣)的業績，就可以放人走，「但從來就沒有人成功過。」

▼近期緬甸「泰昌園區」崛起，已有多名台人受騙，出境後失聯，登上新聞版面。（圖／資料照）

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