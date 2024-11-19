獨／「小翁立友」遭詐團拘禁痛毆！豬仔揭慘況：滿身血丟進小黑屋

▲駐唱歌手康岳9月初搭機赴泰，未料竟被載往緬甸詐騙園區，至今下落不明。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者莊智勝／台北報導

有「小翁立友」之稱的駐唱歌手陳康岳(藝名康岳，38歲)9月3日搭機赴泰談生意，未料竟一去不回、就此失聯，家人事後才輾轉得知，康岳在抵泰後遭人載往位於泰緬邊境的詐騙園區軟禁。一名幸運從泰昌園區脫逃的「豬仔」A男獨家向《ETtoday新聞雲》透露，他在裡面剛好跟康岳分配到同一組，但後來康岳被幹部發現聯繫外界求救，「被打得很慘、很慘！」

據了解，康岳當時前往泰國是要與友人洽談兒童玩具車四輪驅動零件生意，並幫一名友人代購泰國黃金佛牌，未料落地後到指定地點與指定人士接觸後，就被帶上車並送往泰昌園區，隨後下落不明。家屬聯繫不上康岳，於9月14日報案，並請求政府協助，外交部門雖積極交涉，但緬甸局勢不穩，且園區內部勢力複雜，迄今康岳音訊全無。

A男表示，他10月份因看到「高薪背黃金」工作而上當，被騙到泰昌園區待了一個月，很幸運才透過特殊管道、支付近200萬新台幣獲釋。A男逃出後，看到新聞報導近期有多名台人受騙，都是被送到泰昌園區，其中「小翁立友」康岳還碰巧跟他分配到同一組。

▲「小翁立友」康岳。（圖／陳康岳臉書）

A男說，園區裡不以真名相稱，所有被騙進去的豬仔，第一天都要自己取一個「代號」，而康岳的代號就叫「小康」，當時A男才進去沒多久，還來不及跟小康混熟，他就因為私下對外聯繫求救被幹部發現，當場在辦公室裡遭到痛毆毒打。

「他被打得非常悽慘！」A男說，數名幹部先在辦公室裡痛毆小康一頓以後，又把已經沒有反抗能力的他拖到隔壁的房間，關上門再毒打一頓，「我看不到小康的情況，但外面的人一直遞紙巾進去，應該是流了很多血，後來小康就被關去小黑屋。」

A男透露，後來有幾位業績沒達標的同事被處罰到小黑屋關了幾天，回來以後說他們在那裡看到小康，雖然已經沒有再被毒打，但小康上銬關在小黑屋裡，情況非常不好，直到A男幸運脫離園區，都沒有再見過小康一面。

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