獨／3台人遭囚緬甸！苗栗少女陷恐慌　豬仔認出高雄正妹和男閨蜜

▲遭騙到緬甸軟禁的苗栗18歲秋姓少女(左)、高雄21歲王姓女子(右)。（圖／記者楊永盛翻攝、翻攝王女IG）

記者莊智勝／台北報導

緬甸東部「泰昌園區」詐團猖獗，接連傳出有台人受騙慘遭軟禁，苗栗一名18歲秋姓少女、以及高雄另名21歲王姓正妹和其「男閨蜜」葉男均被騙往泰昌園區，淪為「豬仔」。甫從園區出逃的A男透露，曾在園區看到這3人，秋姓少女算是相當幸運，被分配到一個「溫柔的組長」，目前為止還沒遭暴力對待。

據了解，秋姓少女10月25日收到同學訊息，稱到泰國背黃金回台，即能領取60萬酬勞，秋女信以為真，於凌晨自行離家，拿著對方購買的機票搭機出境，並於26日傳送機場照片給家人，稱「我到泰國了」隨即斷聯。後家屬透過定位才得知秋女位在緬甸克倫邦，立即報案並請求外交部協助。

家屬表示，秋女事後曾透過工作機傳訊求救，稱「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」、「新泰昌 交克園區」、「我沒回就不要傳」、「他們會看」等語。並於11月8日傳訊「我中風了」、「這幾天我會打電話回家」、「但你們不要放棄救我」，之後再無消息。

▼秋女透過工作機傳訊向家人求救。（圖／記者楊永盛翻攝）

對此，成功從園區逃出的A男表示，秋女在園區內算是相當年輕的，還很幸運碰到了「溫柔的組長」，該名組長也是被騙來的台灣人，「全公司就只有她的組長是好人」，因此秋女在A男離開前，還沒有受到任何暴力對待，但看得出來A女年紀小、不習慣這樣高壓、非人道的生活環境，每天都很害怕，「她身邊還有幾個台灣女生，都有在照顧她。」對於秋女傳出「我中風了」這段訊息，A男則表示疑惑，在他離開前，秋女都相當正常，看不出異狀。

而另名同樣被騙進泰昌園區的王姓正妹以及她的「男閨蜜」葉男，兩人代號分別是KK、CC，A男說，雖然沒有跟2人深入交談過，但2人是一起來的，感情很好，每天幾乎都膩在一起。

A男說，會特別注意到他們2個，是因為葉男打扮相當女性，剛到園區時還被誤認是女生，並搬進女生宿舍，後來知道是個男的，才把他搬到男生宿舍，因此對葉男的打扮印象非常深刻，逃出園區後看到新聞才認出這2人。

除此之外，園區內還有許多台灣人受騙遭到軟禁，A男也與另外3名台灣男子交好，分別為代號「阿彌」的許男、「高麗菜」蔡男、以及「小高」高男，3人年齡均介於25至30歲間，進到園區後皆與家人斷聯，在A男臨走前，3人也將希望託付給他，希望A男離開園區後，能替他們找到回家的路。

▼王姓正妹和葉姓男閨蜜一同被騙到緬甸泰昌園區。（圖／記者吳世龍翻攝、翻攝王女IG）

►獨／出逃豬仔曝光「泰昌園區」！每月業績5000鎂 沒達標深蹲500下

►獨／進泰昌園區就別想走！豬仔曝獲釋「超硬條件」：沒有人成功過

►獨／「小翁立友」遭詐團拘禁痛毆！豬仔揭慘況：滿身血丟進小黑屋

►21歲女赴泰被擄至緬甸...詐團賣豬仔模式 刑事局展開跨國營救

►被囚緬甸18歲少女正面照曝光 母淚求園區老闆：放小孩回來！