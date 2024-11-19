獨／出逃豬仔曝光「泰昌園區」！每月業績5000鎂　沒達標深蹲500下

▲泰昌園區位於泰緬邊境、鄰近KK園區，與泰國僅有一河之隔。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／台北報導

詐騙人蛇集團層出不窮，時常透過社群媒體刊登高報酬工作機會，誘騙國人搭機出國前往東南亞，只要一落地後即遭集團控制，強迫從事電信詐騙，動輒以暴力毆打脅迫。在繼「KK園區」之後，同樣位於泰緬邊境的「泰昌園區」近期崛起，有多名台人「豬仔」受騙前往，頻頻登上新聞版面。《ETtoday新聞雲》專訪到日前才剛從園區脫逃的A男，獨家披露泰昌園區內部狀況，坦言「真的很慘、很慘」。

A男表示，自己是在10月上旬偶然間發現一個工作機會，對方聲稱只要搭機到泰國幫忙背黃金，事成後即可獲得高額報酬，豈料他一抵泰後即遭人控制，手機、護照都被沒收，並送往位於泰緬邊境的泰昌園區，從事電信詐騙。

「我比較幸運！」A男回憶，他在泰昌園區前後待了大約一個月，最後是家人透過特殊關係、委託當地有力人士直接與園區老闆談判，賠付了將近200萬新台幣，老闆才不情願地點頭放他走。A男說，當時一名軍人來接他離開，他走之前還聽到老闆說，「已經放過一次了，如果一直來要人，我就不用幹了」，似乎對於這樣的放人方式頗有怨言。

A男說，在裡面的氣氛相當肅殺，且不論是生活、工作都採軍事化管理，內部約有160人，幾乎全都是被騙來的，台灣、馬來西亞、香港、中國大陸的華人都有，大家被分成許多組別，各組由「組長」管理，並拆分成早、晚兩班，每天的工作就是打電話進行詐騙，還設定業績目標，3個月以前的新人要達到每個月5000元美金(約16.21萬新台幣)，3個月以後的老鳥每月業績則是8500美金(約27.56萬新台幣)；此外幹部還會設定「每日任務」，例如今天要與幾個人講上電話等，如果沒有達成，第一天會被罰深蹲500個、第二天則是扛水桶深蹲500個、第三天除了扛水桶深蹲外，還要再追加紮馬步半小時。

A男表示，聽聞以前園區確實是打人打很兇，但後來當地園區的高層不讓打人，因此都改成體罰，除非犯了很嚴重的錯誤，才會關起門來打人；曾聽同寢室的老鳥說，曾有人偷藏手機與外界一名仲介聯繫求救，殊不知該名仲介也是集團的人，事情曝光後被打到滿是烏青、全身上下沒有一塊皮膚完好，最終被拖出去外面「埋掉了」。

對於日常生活部分，A男則說，園區內有很多不同的房型，但最下層組員住的房間約是8到10人一間，採集中化管理，日常飲食的話園區內有食堂，會免費提供基本餐食，如果你不想吃，也可以付錢到其他餐廳吃飯，但要付錢的話就必須要有「葉子」，而「葉子」則是內部工資的代稱，每個月業績要達到5000元美金才能抽成16%的工資，如果沒達標就沒有「葉子」，生活條件就會比較辛苦。

「業績很難達標！」A男說，先別說要騙到錢了，基本上要找到有興趣的投資客戶都很難，幾乎是每天被體罰。A男表示，自己待了一個月好不容易逃了出來，現在裡面還是極度缺人，可以預期人蛇集團仍會以各種方式誘騙民眾前往，「真的不想再有人被騙過去，裡面真的很慘、很慘！」

▼人蛇集團多以高薪工作、或旅遊等誘騙飛往泰國，落地後再送往緬甸邊境。（示意圖／資料照）

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