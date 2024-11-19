圍捕涉詐5千萬車手遭衝撞...勇警連開11槍　子彈碎片反彈釀2傷

記者張君豪／台北報導

11月19日9時23分，北市內湖區文湖街西湖所警察到場逮捕一名涉嫌騙5千萬元的車手，警方攔查車手開的白色小客車，遭對方拒絕還消極倒車逃逸，過程意圖衝撞警員，並衝撞附近住戶圍牆，警員李文棟見情況危急當場拔槍向自小客車輪胎射擊、總計開了11槍，但過程卻因子彈打中輪胎鋼圈造成彈頭碎片反彈，在場警員李文棟及另名警員曾駿倫大腿小腿均有遭彈頭破片割傷。警方公布執法密錄器，李姓警員英勇連續開槍畫面曝光。



▲警員李文棟奮勇開槍反擊 。（圖／記者張君豪翻攝）

今天上午詐團孫姓車手開車載著馬來西亞籍車手，與被害人約在內湖文湖路11巷面交，馬籍車手遭警方逮捕後，駕車的孫男在文湖路11巷也遭警方攔查，孫男拒絕下車並駕車離開現場，過程中一度朝前加速，有衝撞警員的問題，西湖所警員李文棟立刻朝輪胎連開11槍還擊。同所警員包含曾駿倫及陳薈晶見情況緊急均已掏槍上膛，但兩員因位置角度問題並未開槍反擊。





▲左起查緝馬籍車手警員楊博淵及開槍員警李文棟 。（圖／記者張君豪翻攝）

但開槍過程子彈疑似打金屬輪框或地板，彈頭破片造成2名警員割傷大腿小腿，所幸傷勢並無大礙。警方事後順利逮捕下車取款的馬來西亞車手（21歲）並抓到逃離現場的拒檢孫男。

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