14歲女童墜落亡！商場遭轟「玻璃沒裝好」公布畫面　風向大反轉

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大陸 大陸焦點 特派現場

中國女童墜落亡！商場遭轟「玻璃沒裝好」公布事發畫面　風向大反轉

女童4樓墜落亡…商場被控「玻璃沒裝好」公布事發畫面　風向大反轉▲大陸山東省濟寧市萬象匯商場日前發生一起令人揪心的墜落事件，引發廣泛關注。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

大陸山東省濟寧市萬象匯商場日前發生一起令人揪心的墜落事件，引發廣泛關注。網上多段視頻顯示，商場一樓地上躺著一名女孩，周圍被一些撐開的雨傘遮擋著，一名紅衣女子坐在地上失聲痛哭；救護車趕到現場後，醫護人員小心翼翼地把女孩抬上擔架，然後快速奔向救護車送醫搶救，可惜女童最終仍不治身亡。

《瀟湘晨報》報導，現場目擊者表示，事情發生在16日晚間8時許，在萬象匯商場四樓電梯扶手旁邊有塊小玻璃，「應該是安裝有問題，沒裝結實。人是在四樓電梯扶手旁邊的玻璃位置掉下去的，玻璃壞掉了，和人一起掉下去。」

該目擊者透露，「這是剛開業的商場，當時商場人特別多，我在一樓的黃金店看黃金，小女孩掉落的位置離我就7、8米左右的距離，當時聽見『砰』的一聲，從黃金店出去一看有人摔在地上了。」目擊者指出， 「商場距離醫院也就一公里的距離，但是因為外面堵車，救護車十多分鐘才到。」

女童4樓墜落亡…商場被控「玻璃沒裝好」公布事發畫面　風向大反轉

事發後，多位網友發文稱，事件起因疑似是該女孩在四樓的一家餐廳排隊等位時，扶梯商場的玻璃護欄突然脫落，女童隨後墜下。有知情人士說，該女孩大約14歲，事發後被緊急送到濟寧市第一人民醫院東院區救治，後因搶救無效不幸去世。

濟寧市高新區應急管理局證實此事，稱當晚相關人員接到報告，但具體情況要以官方的最終通報為準，並未回應女孩是否身亡的問題。萬象匯商場一名女性工作人員回應，11月17日他們商場正常營業，事發後有人報警，目前警方正在調查，至於女孩是否去世不能透露。

不過，商場後來將小女孩墜落的完整視頻公布，只見女童當時靠在了電扶梯的輸送帶上，不僅坐了2次，身體還朝向外側，這才導致她被帶了下去，隨後身體失去平衡墜落。畫面曝光後，不少網友認為女童及家長缺乏安全常識，風向瞬間反轉。目前當地警方正在進一步調查具體原因，詳細經過仍有待釐清。

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