軌跡魔炸！吳俊偉關門任務「違規右轉球」全跪了：真的超扯

▲吳俊偉成功完成關門任務。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊18日以2比0擊敗古巴隊，搶下4強門票前進東京。中華隊守護神「小黑」吳俊偉在12強賽守下勝利後，感性表示想哭，「很多人不看好我們，那我們做到了…你們可以回來看我們了嗎？」面對古巴的關門任務時，丟出1球讓球迷嗨瘋了，「真的魔球」、「這次預賽最噁心的球種之一」、「真的很扯。」

有球迷在Threads表示，才聽到吳俊偉令人心疼的說出「不看好我們的人，現在可以回來看我們了嗎？」下一場對上古巴，面對關門任務時，吳俊偉就丟出一顆讓他覺得「軌跡噁心到不行、進本壘板前不只減速還忽然往外拐出去」的變速球。

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看到貼文後，就有球迷狂點頭，「這球真的魔球，賽季沒看過這顆橫移那麼猛的」、「這球真的超噁，貼著本壘板進來，最後一刻才往外竄，不打又覺得會被拉掉。」原PO也嗨回，「橫移到我以為這顆球違規右轉（？」「這球真的要問哪個人不揮棒？」

還有網友直呼，「那顆變化球真的是有夠變態」、「他真的很扯，之前還有一段時間甚至低潮到下去二軍整年了，現在又回來，甚至更進化，從中繼投手變終結者」、「這顆真的超扯，伸卡變速」、「還有一顆沒什麼旋轉，漂移的變化球也是很犀利」、「這顆真的扯，一直看重播。」