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必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強！比薩下殺199元、套餐百元有找

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲中華隊挺進4強，必勝客祭出4大限時優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

狂賀世界12強棒球賽中華隊勇奪前進東京門票，速食品牌「必勝客」祭出「4大限時優惠」，不僅有主食+副食+飲料套餐最低百元有找，還有超殺199元大比薩等吃，即日起限定10天開跑。

▲▼必勝客最新限時優惠 。（圖／業者提供）

▲必勝客4大優惠一次看。※點圖放大

必勝客即日起至12月2日祭出平日限定「4大歡慶優惠」，有「個人超值自由點99元」，內含主食+副食+飲料只要99元，一餐最高現省111元，中午11時至14時在PK APP限時推出；「個人豪華自由點149元」則同樣網羅主食+副食+飲料下殺149元，但選擇更豐富。

還有「單點1個大比薩199元起」，優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮，加40元則可升級之口味有BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、海陸總動員。

以及「單點大比薩1個299元」，口味有炙燒明太子嫩雞、和風章魚燒、海鮮、超級總匯、彩蔬鮮菇、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉及哈辣墨西哥。

▲▼拿坡里披薩·炸雞。（圖／業者提供）

▲拿坡里披薩·炸雞今天有買炸雞送披薩優惠。

另，全台137家「拿坡里披薩·炸雞」今（19）日也有「買炸雞送披薩」超殺優惠，期間只要至門市外帶6塊炸雞1桶即可免費吃小披薩1個，特價348元，較原價打出56折優惠。拿坡里披薩採現點現做，炸雞則是獨家義式香料現點現炸，打造外酥內嫩的口感。

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