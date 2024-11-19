中華隊打4強賽　他盼「最順利劇本」實現！球迷喊：一場一場來

▲中華隊前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊在「世界棒球12強賽」表現亮眼，順利挺進四強，世界棒壘球總會（WBSC）已公布日本東京巨蛋的賽程表，中華隊3場比賽皆為客場，是較不利的安排。就有網友寫下「最順利劇本」，前兩天台日都二連勝確定晉級，第三天兩場比賽變成消化試合，最後一天美委季軍戰、台日冠軍戰，話題引發熱論。

有網友在PTT的Baseball板發起討論「複賽D3三國互咬 日本練兵的情況」，先是提到12強複賽只有四天，分別是「D1: 台委、日美」、「D2: 台美、日委」、「D3: 美委、台日」、「D4: 季軍戰、冠軍戰」。

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他個人認為，「最順利的劇本」就是前兩天台日都分別兩連勝晉級，第三天的兩場比賽變成消化試合，像B組預賽時的狀況，最後一天則是美委打季軍賽、台日冠軍戰。

不過，他覺得還可能出現另一個劇本，前兩天台美委各一勝互咬、日本二勝確定進冠軍戰，這樣第三天台日戰時，日本因為確定進冠軍戰，若該場能練兵、以逸待勞，中華隊贏了就能進冠軍戰；如果輸日本，比較得失分只能去季軍戰，「這種情況有機會日本爸爸練兵、實現台日友好嗎？」不過他也直呼，「日本練兵陣，台灣應該也很難贏…」

貼文引發議論，「我覺得對現在的中華隊來說，就是一場一場來，太遠的不需要去想」、「每贏一場都是賺的，不要想這麼多好嗎」、「不可能練兵的，日本是來全勝的，何況24連勝紀錄還沒斷耶」、「我現在已經很滿足，接下來就看台灣的天花板到哪裡了」、「當個瘋狗亂咬就對了啦！壓力在其他三隊那裡」、「日本有必要冒著被罵的風險，把自己的不敗金身給丟了嗎？」