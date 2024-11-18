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陸康師傅「剁椒魚片湯麵」沒有魚片　拆包裝見「Q版小魚」全傻眼

▲大陸康師傅新款剁椒魚片湯麵「此魚非彼魚」惹議。（圖／翻攝微博）

▲大陸康師傅新款剁椒魚片湯麵「此魚非彼魚」惹議。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸康師傅近期推出一款全新口味的「剁椒魚片湯麵」，從產品包裝看起來，鮮嫩的白色魚肉加上紅綠兩色剁椒的飽和色彩，讓消費者口水直流，不過，有民眾買回家後準備大快朵頤之時，拆開包裝竟發現「此魚非彼魚」，食材中的「魚片」只是魚板做成的「Q版小魚」，配色還有點像小丑魚，讓民眾瞬間定格，哭笑不得。

▲大陸康師傅新款剁椒魚片湯麵「此魚非彼魚」惹議。（圖／翻攝微博）

《光明網》報導，向康師傅官方旗艦店的客服進行了咨詢。客服解釋稱，「Q版卡通小魚兒」實際上是魚片造型。進一步追問這魚片造型是由真正的魚肉還是澱粉製作而成時，客服並未給出直接的回答，而是提供產品的配料表信息（資訊），建議自行查看以獲取詳細成分。

「此魚非彼魚」瞬間成為網友們熱議話題，也有網友扮演起「民間柯南」稱，真不能怪康師傅「詐騙」，答案早已寫在包裝上，「估計是『魚片湯』麵，不是魚片『湯麵』。」

▲大陸康師傅新款剁椒魚片湯麵「此魚非彼魚」惹議。（圖／翻攝微博）

至於從泡麵包裝上的成份表分析，「蔬菜包」內標示，只有0.3克脫水複合魚片。電商平台上的「美味康師傅」店鋪直播間裡，主播則介紹該產品稱，「產品裡不是魚片，是魚肉丸。」

網友們紛紛回應稱，「怎麼可能有真正的魚？」；「看著看著，挺可愛的」；「老婆餅裡沒有老婆」；「從頭到尾保留得這麼完整，這魚也算是含笑九泉了」；「感覺被騙了，仔細想想好像並沒有，思考邏輯完美閉環，康師傅可把重新定義魚片玩明白了」。

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