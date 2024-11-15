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低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

▲《街訪突即隊》復刻「黑白大廚」雖然場面超失控，但還是讓主廚們認識到「3M百利菜瓜布」的厲害！（影／即新聞）

消費中心／綜合報導

影集「黑白大廚」正夯，各路頂尖廚師化身黑白湯匙進行料理比拼，每道料理看了都讓人直流口水。這次《街訪突即隊》也決定復刻黑白大廚中那些經典的菜色，選手派出了低配版黑湯匙料理狂人鹹魚、低配版白湯匙中華料理女神雅憶，評審更請到了低配版料理美食佳白腫圓，究竟能不能成功復刻成功呢！

▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼購買生鮮食材時，雅憶都會順便檢查家中的菜瓜布是否需更換，菜瓜布建議一個月更換一次，避免細菌滋生越洗越不乾淨。

▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

在料理競賽正式展開之前，兩位選手先出發全聯購買所需食材，除了食材、醬料及各種生鮮之外，雅憶也提到還有一個非常重要的東西要買，那就是「3M百利菜瓜布」！身為一個料理人，料理後的清潔非常重要。雅憶也順便幫鹹魚科普，菜瓜布建議一個月就要換一次才能避免細菌滋生也比較衛生，購買時也不能只買小綠（爐具/鍋具專用），小黃(細緻餐具/茶杯專用)也很重要，3M的每一款菜瓜布都有對應的廚具，才能在洗乾淨的同時也保護心愛的廚具！

▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

購買完食材與菜瓜布後，黑白湯匙料理競賽正式展開！低配版白湯匙中華料理女神雅憶帶來的料理是「蒜味橄欖油義大利麵」，是致敬黑白大廚中「隱藏天才」的招牌料理。這道料理的獨家秘訣，就是要在麵條還未完全煮軟時提前拿出，淋上橄欖油密封住進行悶熟，讓麵條達到最完美的口感。雅憶完美的復刻了這道料理的精髓，卻在要將蒜片放進鍋中翻炒時出了差錯，不愧是低配版的中華料理女神。

▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

低配版黑湯匙料理狂人鹹魚帶來的料理則是「烤大蒜泡麵」，是韓國米其林三星主廚安成宰在白種元節目上帶來的料理，精華是要將大蒜整顆放至烤箱烘烤，待烤至焦香後放進泡麵中增加香味，讓湯頭再昇華！在料理的過程，鹹魚就展現他狂人的料理氣質，不只用刀方式非常自由，切蒜頭與青蔥時都讓人白老師直冒冷汗，最簡單的打蛋環節卻失誤把蛋殼打入湯中，讓白老師驚喊「蛋殼！大哥！」

▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

經過激烈的比拼後，最終由低配版白湯匙中華料理女神雅憶獲得本次的勝利，成功得到一塊菜瓜布造型蛋糕做為獎勵，可以好好享受美味的甜點。而失敗的黑湯匙料理狂人鹹魚，則是獲得一塊很珍貴的菜瓜布，要負責為整場料理比拼善後，把所有的碗盤餐具洗的乾乾淨淨！

▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼經典的「3M百利菜瓜布」是許多家庭廚房必備的洗碗神物，但許多人會用海綿面來刷洗，但其實海綿面的功能是起泡。

▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

經過全聯事件的雅憶，放心不下獨自洗碗的鹹魚，果然發現許多問題。鹹魚跟許多人一樣會拿海綿面來刷洗，但其實海綿面的功能是起泡，擠上洗碗精揉搓幾下就有滿滿的清潔泡泡。而海綿的另一面有分不同的材質，例如小綠就是爐具鍋具專用，適合拿來刷洗鐵製、不鏽鋼等需要深度清潔又不怕刮傷的材質，簡單刷幾下就超級亮！而小黃則是精緻餐具、茶杯專用，適合刷洗不沾鍋、陶瓷材質等較細緻的材質，選對材質才能在刷洗乾淨的同時又保護心愛的廚具，不管是哪一種都非常重要！

▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲小綠(爐具/鍋具專用)適合刷洗鐵製、不鏽鋼等需要深度清潔又不怕刮傷的材質。
▼小黃(細緻餐具/茶杯專用)則適合刷洗不沾鍋、陶瓷材質等較細緻的材質。▲▼ 料理,競賽,黑白大廚,菜瓜布,食材,即新聞,低配版,3M,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

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