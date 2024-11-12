議員險吃發霉泡麵！打開見「一坨綠黑惡臭」嚇傻　衛生局要查了

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨籍的台北市議員陳怡君近日在連鎖超市購買一款泡麵，結果在準備食用時發現泡麵產生了惡臭，且麵體已經發霉，呈現黑綠色，讓她感到十分噁心，認為此事可能與泡麵的製造廠商的品管問題有關，因此要求衛生局對此進行深入調查。對此，台南市衛生局也做出回應了。

「太噁心了！長那麼大第一次買到這種泡麵！」陳怡君10日晚間在臉書發文控訴，她當天忙到深夜11點40分才要吃晚餐，不料打開一碗泡麵時竟馬上傳來一股惡臭，隨後就看到料理包疑似在碗內破裂，導致泡麵早已發霉呈黑綠色，讓她傻眼痛批「天啊！怎麼會買到這種泡麵！真的很傻眼欸！」

▲台北市議員陳怡君差點吃下發霉泡麵，衛生局將進行稽查。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君，下同）

事發後，陳怡君也要求該泡麵公司進行檢討品管，並在下個禮拜給予答覆。對此，該款泡麵的生產商已經派人前往調查並道歉，表示初步檢查的結果顯示，泡麵中的調理包有一處裂痕，導致湯汁流出並滲進麵體，可能是造成麵體發霉的主要原因，承諾將進一步檢討品管問題，並在下周向陳怡君回報。

此外，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁也做出回應，表示該款泡麵的製造公司和工廠的登記地都在台南市，因此已經通知台南市衛生局進行稽查，並要求限期內改善，如果在期限內未能達到規定的標準，將可依據食品安全衛生管理法，對該公司處以6萬到2億的罰款。