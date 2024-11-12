　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳怡君險吃發霉泡麵！打開見「一坨綠黑惡臭」嚇傻　衛生局要查了

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-陳怡君 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨籍的台北市議員陳怡君近日在連鎖超市購買一款泡麵，結果在準備食用時發現泡麵產生了惡臭，且麵體已經發霉，呈現黑綠色，讓她感到十分噁心，認為此事可能與泡麵的製造廠商的品管問題有關，因此要求衛生局對此進行深入調查。對此，台南市衛生局也做出回應了。

「太噁心了！長那麼大第一次買到這種泡麵！」陳怡君10日晚間在臉書發文控訴，她當天忙到深夜11點40分才要吃晚餐，不料打開一碗泡麵時竟馬上傳來一股惡臭，隨後就看到料理包疑似在碗內破裂，導致泡麵早已發霉呈黑綠色，讓她傻眼痛批「天啊！怎麼會買到這種泡麵！真的很傻眼欸！」

▲台北市議員陳怡君差點吃下發霉泡麵，衛生局將進行稽查。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君）

▲台北市議員陳怡君差點吃下發霉泡麵，衛生局將進行稽查。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君，下同）

事發後，陳怡君也要求該泡麵公司進行檢討品管，並在下個禮拜給予答覆。對此，該款泡麵的生產商已經派人前往調查並道歉，表示初步檢查的結果顯示，泡麵中的調理包有一處裂痕，導致湯汁流出並滲進麵體，可能是造成麵體發霉的主要原因，承諾將進一步檢討品管問題，並在下周向陳怡君回報。

▲台北市議員陳怡君差點吃下發霉泡麵，衛生局將進行稽查。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君）

此外，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁也做出回應，表示該款泡麵的製造公司和工廠的登記地都在台南市，因此已經通知台南市衛生局進行稽查，並要求限期內改善，如果在期限內未能達到規定的標準，將可依據食品安全衛生管理法，對該公司處以6萬到2億的罰款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
通緝陳啓昱用「黑髮緊實舊照」　黃揚明傻眼：是在搞笑嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喪屍煙彈上網就買到　政院出手管！擬改列「依托咪酯」二級毒品

議員險吃發霉泡麵！打開見「一坨綠黑惡臭」嚇傻　衛生局要查了

分析／柯文哲3個月假單快到期　沒人敢主動碰「代理黨主席」敏感議題

曹興誠告國台辦宋濤、陳斌華　陸委會：尊重任何人主張法律權益

提5000億軍購買F-35？　總統府：台美都有相關討論、盤整

力挺財劃法修法！　江怡臻：新北有望疫苗補助擴大、地方建設加速

台灣提5000億軍購買F-35、神盾艦？　國防部：任何強化戰力皆選項

控賴士葆拉扯官員　郭國文曝影片：連人民的救命錢都在擋

嗆綠委稱藍「精神分裂」傷害病友　王鴻薇：比照賴清德公開道歉

「三分珍」四大會議瑕疵　吳思瑤：1秒通過37億是國會審查的品質嗎？

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

奪命瞬間曝光！自行車女騎士剛買完菜…遭聯結車掃過捲輪下輾斃

北捷2英雄找到了！制伏傷人女子　金融業男＋鐵板燒廚師默默離開

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

喪屍煙彈上網就買到　政院出手管！擬改列「依托咪酯」二級毒品

議員險吃發霉泡麵！打開見「一坨綠黑惡臭」嚇傻　衛生局要查了

分析／柯文哲3個月假單快到期　沒人敢主動碰「代理黨主席」敏感議題

曹興誠告國台辦宋濤、陳斌華　陸委會：尊重任何人主張法律權益

提5000億軍購買F-35？　總統府：台美都有相關討論、盤整

力挺財劃法修法！　江怡臻：新北有望疫苗補助擴大、地方建設加速

台灣提5000億軍購買F-35、神盾艦？　國防部：任何強化戰力皆選項

控賴士葆拉扯官員　郭國文曝影片：連人民的救命錢都在擋

嗆綠委稱藍「精神分裂」傷害病友　王鴻薇：比照賴清德公開道歉

「三分珍」四大會議瑕疵　吳思瑤：1秒通過37億是國會審查的品質嗎？

川普勝選漲勢延續！美股開盤創新高

喪屍煙彈上網就買到　政院出手管！擬改列「依托咪酯」二級毒品

議員險吃發霉泡麵！打開見「一坨綠黑惡臭」嚇傻　衛生局要查了

比特幣價格突破84000美元　再創歷史新高

桃園分署雙11拍賣會物件熱門激烈競價　拍得859萬8,700元

國小畢旅花3200元到高雄玩　午餐「只吃2麵包」家長氣炸

越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」重大死傷畫面曝

分析／富邦投信併日盛　搶下賴政府首宗金融合意併購案

寶可夢神秘新公司「The Pokémon Works」官網公開　負責多項服務

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

分析／民眾黨沒人敢碰「代理黨主席」議題

柯文哲確定不抗告！　律師分析凸顯2現象：打臉黃國昌政治操作

議員險吃發霉泡麵怒了！衛生局開查

台灣提5000億軍購買F-35、神盾艦？　國防部：任何強化戰力皆選項

稱2026台南市長一定是「妃龍在天」　陳亭妃：自己最了解謝龍介

喪屍煙彈上網就買到　政院改列二級毒品

提5000億軍購買F-35？　總統府：台美都有相關討論、盤整

曹興誠告國台辦　陸委會：尊重

勞發署分署長遭爆霸凌釀員工輕生　自稱有綠高層背景！還涉貪濫權

快訊／柯不抗告　民眾黨：尊重

力挺財劃法修法！　藍議員：新北有望疫苗補助擴大、地方建設加速

捷運又傳砍人事件　北捷推五措施護乘客：全線117站配置1保全

陳佩琪今公布10年收入總額

控賴士葆拉扯官員　郭國文曝影片：連人民的救命錢都在擋

更多熱門

相關新聞

獨／買速食早餐貝果乳酪醬竟「長毛」

獨／買速食早餐貝果乳酪醬竟「長毛」

買速食店早餐是許多人的生活日常，不過《ETtoday新聞雲》獨家接獲讀者投訴，高雄有民眾上週五購買速食店貝果當早餐，豈料在車上準備用餐時，他一撕開乳酪醬的封膜，驚見醬料表面布滿霉斑，呈現出令人作嘔的綠綠灰黑色霉毛。

日媒激推10大亞洲泡麵！台灣「這3款」上榜

日媒激推10大亞洲泡麵！台灣「這3款」上榜

來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」

來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」

雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

大巨蛋漏水積成灘！　議員怒問蔣萬安：何時開第一張罰單？

大巨蛋漏水積成灘！　議員怒問蔣萬安：何時開第一張罰單？

關鍵字：

食品安全泡麵發霉品管問題陳怡君

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

陸男體育場「開車撞人」　跑道躺滿傷亡者

資安公司警告：別用Google搜6英文字

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

Yuma昔帶Tommy拍「什麼都不知道的老公」 粉絲回顧傻眼

芭樂公主遭砍26刀亡！恐怖情人罪加一等

垃圾車喵叫　竟是「連籠帶貓」棄養

通緝陳啓昱用「黑髮舊照」　黃揚明：是在搞笑嗎？

Netflix台灣大漲價！用戶喊退訂　官方說話了

草嶺古道水牛攻擊遊客　女遭嚴重刺穿

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面