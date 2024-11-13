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知名品牌泡麵疑似發霉　台南市衛生局：疑調理包破裂溢流造成

▲台南市衛生局接獲媒體反映知名品牌泡麵疑似發霉一事後，12日會同台南市消保官人員進行稽查該公司，現場缺失已改善完竣，本案疑似調理包破裂溢流造成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局接獲媒體反映知名品牌泡麵疑似發霉一事後，12日會同台南市消保官人員進行稽查該公司，現場缺失已改善完竣，本案疑似調理包破裂溢流造成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局接獲媒體反映知名品牌泡麵疑似發霉一事後，12日會同台南市消保官人員進行稽查該公司，現場缺失已改善完竣，本案疑似調理包破裂溢流造成，
惟現場未查獲有破包情形。

▲台南市衛生局接獲媒體反映知名品牌泡麵疑似發霉一事後，12日會同台南市消保官人員進行稽查該公司，現場缺失已改善完竣，本案疑似調理包破裂溢流造成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市衛生局說，經查調理包生產紀錄，係原料充填滅菌後，依罐頭保存試驗放置10日以上再行與麵體包裝組合，另查料理包之厚度、耐穿刺強度、耐壓強度等紀錄，未查獲有破包情形。另責成業者應落實運送及通路管理，確保產品品質。

衛生局表示，製造業者應善盡職責落實執行衛生安全管理，以確保製售之產品符合食品安全衛生管理法相關規定。食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度均應符合食品良好衛生規範準則之規定，不合格者經限期改善屆期未改善，則違反食安法第8條規定，依同法第44條規定處6萬元以上2億以下罰鍰。

▲台南市衛生局接獲媒體反映知名品牌泡麵疑似發霉一事後，12日會同台南市消保官人員進行稽查該公司，現場缺失已改善完竣，本案疑似調理包破裂溢流造成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消保官提醒消費者食用前應注意包裝是否完整，如發現商品有瑕疵，請保留商品及購買單據向業者反映並要求退款，如有其他損害亦可檢具相關證據請求業者賠償。倘因此衍生消費爭議，可就近向所在縣市之消費者服務中心提出申訴。食品業者或消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。

▲台南市衛生局接獲媒體反映知名品牌泡麵疑似發霉一事後，12日會同台南市消保官人員進行稽查該公司，現場缺失已改善完竣，本案疑似調理包破裂溢流造成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，吃個泡麵竟膽戰心驚。台北市議員陳怡君表示原本要吃晚餐，結果泡麵一打開超級惡臭，推測是料理包爆掉，所以泡麵都發霉了。直言「已沒食慾。」對此，北市衛生局11日表示，該款泡麵之公司及工廠登記地均位於台南市，已通知台南市衛生局前往稽查並要求限期改善，台南市衛生局12日即前往稽查。

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