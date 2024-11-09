日媒激推10大亞洲泡麵！台灣「這3款」上榜　它勇奪第2

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日媒激推10大亞洲泡麵！台灣「這3款」上榜　滿漢大餐勇奪第2

泡麵、拉麵、牛肉麵。（圖／CFP）

▲日媒評選出10大亞洲泡麵，其中台灣就有3款泡麵上榜。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

《日本經濟新聞》請來7名專家共同評選出亞洲前10大最適合配飯吃的泡麵，而在排行榜中，台灣就有3款泡麵入選，十分受到亞洲消費者青睞。

台裔日本人安藤百福1950年代發明的泡麵，也讓這項即食產品在全球走紅。如今日本市場上不僅能見到本土品牌，也有來自亞洲各國的特色泡麵，滿足民眾對異國風味的渴望。因此《日本經濟新聞》也請來多名專家挑選出10款最具特色的亞洲泡麵，並以方便烹煮、適合配飯吃作為評選標準。以下則為此次的排行榜。

重傳／▲▼泡麵,超商。（圖／ETtoday資料照）

▲台灣許多特色泡麵成為外國旅客來台必買的伴手禮。（圖／ETtoday資料照）

1. 新加坡Prima Taste「叻沙拉麵」

來自新加坡的Prima Taste「叻沙拉麵」以其甜辣口味和蝦香風味奪得510分高分。該產品重現了新加坡叻沙的獨特風味，其湯底由紅棕色醬料和椰奶粉調製而成，呈現出東南亞特有的海鮮風味。自2011年推出以來，年銷售量達到200萬包，成功吸引不少回頭客。

2. 台灣滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」

台灣統一企業推出的「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」以460分位居第二，這款連續銷售30年的泡麵具有豐富的肉塊和滑嫩的麵條。湯頭加入肉桂、茴香以及胡椒等香料，帶有微微辣味，讓消費者回味無窮，常被人聯想到台灣的夜市。這款經典品牌不僅是台灣旅遊的熱門伴手禮，也深受海外華人喜愛。

3. 韓國農心「魷魚炒碼麵」

由韓國農心公司生產的「魷魚炒碼麵」以380分位列第三，粗麵條搭配海鮮基底的辣湯，口感強烈。自1992年上市以來，以其豐富的乾燥蔬菜和濃郁的海鮮風味獲得消費者肯定，特別適合搭配白飯一同食用，更增添了多層次的美味。

4. 泰國YumYum「酸辣蝦味濃湯麵」

泰國知名品牌YumYum在1971年成立，是泰國第一個泡麵品牌，旗下的「酸辣蝦味濃湯麵」酸辣味道和椰香融合的湯頭，深受日本市場的喜愛。僅需2-3分鐘就能煮熟麵條，消費者也自行可以添加蝦、香菜等佐料，增添風味。

5. 馬來西亞MyKuali「檳城白咖哩麵」

檳城白咖哩麵自2013年問世以來，已熱銷14個國家，每年銷量約800萬包。其濃郁的咖哩湯頭伴隨強烈的魚香和辛辣，並配有椰粉平衡辣味，是近年馬來西亞熱門伴手禮之一。食用時麵條吸收湯汁，濃郁味道更具魅力。

6. 韓國八道「炸醬麵」

韓國即食炸醬麵（Paldo）以310分名列第六，寬扁的麵條配上濃郁黑色炸醬，散發出發酵豆類的香氣，適合搭配白飯或加入醬菜享用。該品牌也延續了韓式炸醬麵的濃郁口味。

7. 韓國農心「浣熊麵」

1982年發售的「浣熊麵」海鮮湯頭風味十足，在韓國泡麵市場佔有重要地位，在全球70多國銷售。麵條Q彈有嚼勁，搭配以海帶為主的海鮮湯底，鮮美濃郁。由於品名取自韓文「浣熊」，因此其包裝上可愛的浣熊圖案也成了特別設計。

8. 台灣曾拌麵「香蔥椒麻」

台灣曾拌麵出品的「香蔥椒麻」以250分獲得第八名，這款麵條以寬平麵為主，搭配香味濃厚的蔥油。刀削麵般的質地與獨特的口感，讓人一試成主顧。該產品在台灣受到廣泛歡迎，是簡單拌炒麵的理想選擇。

8. 泰國iMee「綠咖哩雞風味麵」

來自泰國的「綠咖哩雞風味麵」與曾拌麵並列第八，它在泡麵中突顯了泰式綠咖哩的特色，香辣濃厚的湯頭結合多種香料，完成多層次的味覺體驗。該產品在泰國當地及其他國家受到喜愛，加入雞肉或洋蔥更能提升口感。

10. 台灣KiKi「蔥油拌麵」 

由台灣KiKi餐廳推出的「蔥油拌麵」排名第十，這款泡麵選用傳統曬乾麵條，健康且風味十足。其麵條Q彈，香氣撲鼻，結合蔥末食用更具層次感。

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