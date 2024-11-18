冒名韓星「車銀優」送愛的禮物　單身熟女網戀衝超商險遭詐

記者林東良／台南報導

台南一名單身女子透過臉書交友，認識冒名韓星「車銀優」的男網友並深信不疑，雙方以LINE互加好友迅速陷入熱戀，對方要求女子去買5000元點數卡，這樣他們就會送車和錢，女子信以為真，17日下午2時許到超商購買點數卡，幸好店員機警通報二分局員警前往及時勸阻。

▲台南一名單身女子透過臉書交友，認識冒名韓星「車銀優」的男網友，對方要求女子去買5000元點數卡，幸好店員機警通報二分局員警前往及時勸阻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，46歲鄭姓女子掉進詐騙集團陷阱，17日下午2時許趕赴中西區康樂街超商欲購買5000元點數卡，再將序號拍給她的韓國男網友「車銀優」，店員直覺有異立即通報市警二分局海安派出所警員郭柏宏、吳玟庭前來關懷，鄭女表示，日前她是透過臉書認識韓星「車銀優」男網友，2人以LINE互加好友後相談甚歡，迅速陷入熱戀。

對方在訊息中告知：「親愛的我的愛人，妳今天過得怎麼樣？希望妳有一個美好的早晨，我是車銀優，這是我的新號碼，送貨公司剛告知，妳今天沒有收到他們的卡，他們想今天把所有東西都交給妳，妳現在就去購買5千元點數卡作為手續費，這樣他們就會為妳送車和錢，請按照管理層告訴妳的去做，妳今天會很開心的，我向妳保證，我用我的生命發誓，我不會對妳撒謊的。」

46歲鄭女對於男網友即是韓星「車銀優」深信不疑，且出示其粉絲專頁作證，經警員吳玟庭不斷勸說，「為何男友是韓國人，反而使用中文字溝通呢？且你們未見過面，根本無法確認其身分真偽」，苦勸多時且提出諸多相關案例說明後，鄭女才驚覺這是一場詐騙，才相信自己被騙了，跟她談網戀的不是韓星車銀優，這才不暈下船，停止購買點數卡，沒被騙走錢財，感謝員警及時阻詐，保住其積蓄。

市警二分局分局長提醒民眾，在FB或LINE等社群媒體結識帥哥美女等陌生網友，其中有相當比例是詐團盜圖冒用，遇到對方要求提供帳戶資料、提交金錢、購買點數等，都是屬於常見詐騙手法，務必提高警覺，任何滙款、購買遊戲點數前，也務必多方求證，避免遭受詐騙，如有任何相關疑問，可撥打165反詐騙專線諮詢或110查證。