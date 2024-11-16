18歲男為機車貸款兼職車手　賠48萬仍被判關10個月

記者黃翊婷／綜合報導

18歲男子小豪（化名）在某行業擔任學徒，為了繳納機車貸款和交通違規罰單，竟兼職當任詐騙集團車手，並在去年10月間協助詐團取款10萬元，因而挨告。事後，小豪雖然同意賠償48萬元與受害者達成調解，但仍被台中高分院法官判處有期徒刑10個月。

▲小豪擔任詐團車手，最後不僅要賠償48萬元，還被判關10個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪去年9月間加入詐騙集團擔任取款車手，同年10月間詐團成員以投資獲利等話術，誘騙受害者匯款10萬元至指定帳戶，接著由小豪前往郵局取款，並將提領出來的10萬元交給詐團成員，自己則獲得2000元報酬。

小豪因為此事挨告，一審被依3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年1個月。全案上訴至台中高分院，二審法官認為，事發當時小豪年僅18歲，雖然思慮較淺，但身心健全且具備一定謀生能力，卻為了繳納機車貸款、交通違規罰單，選擇擔任詐團車手，行為確實不可取。

此外，雖然小豪已經同意賠償48萬元並與受害者達成調解，但除了當庭賠償的2000元之外，對於其餘損害均未能給予實際彌補，也沒有提供任何擔保能夠確保賠償履行。

最終，法官考量到小豪已經坦承犯行，符合修正後洗錢防制法第23條第2項減刑規定，目前也尚無證據證明他在詐團中是主謀或主要獲利者，於是裁定撤銷原判決關於刑期及沒收的部分，改判處有期徒刑10個月，全案仍可上訴。