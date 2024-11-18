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大陸 大陸焦點 特派現場

陸黃金電商「麥多多」疑跑路　消費者受騙達數億人民幣

▲民眾從麥多多平台上買到的黃金。（圖／翻攝自微博）

▲民眾從麥多多平台上買到的黃金。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸電商平台「麥多多」，以每克黃金低於市場價20元（人民幣，下同）的價格，吸引大量消費者購買，卻不發貨不退款。成立才7個月的麥多多，近日疑似突然爆雷「跑路」，警方已立案調查，公司相關負責人已被控制。據報，受害者所建的微信群組超過400人，被騙金額從數萬到百萬元不等，涉及總金額或達數億元。

香港《星島日報》報導，黃金價格屢創新高，近年吸引不少大陸投資者蜂擁入市。今年8月，消費者王艷被網友拉進了一個特殊的微信群組，群裡的主題只有一個，就是從名為「麥多多」的電商APP上搶購黃金，平台黃金價格每克比大盤價低20元。

首次花費5368元搶到10克黃金到貨後，王艷曾特別去一間黃金回收公司檢測，確認了黃金品質沒有問題。她又了解到，麥多多是上海麥個購網路科技有限公司旗下一站式奢侈品購物平台，於是開始在平台頻繁交易。

不過直到本月7日，「搶金群」突然解散，麥多多客服也不回消息，催王艷每天搶黃金的「熱心人」也一併消失。而王艷還有總計66.4萬元的1110克黃金仍未收到貨，而這部分投資幾乎全是她透過貸款而來。

與此同時，部分受害者近日前往麥多多辦公地點，發現人去樓空，於是報警，上海市公安局已受理立案，公司相關負責人已被控制。

今年以來，國際金價屢創新高，但川普當選美國總統之後，導致美元大幅走強，金價近日持續回撤走低。

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關鍵字：

詐騙麥多多黃金投資

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