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網路老婆「爸爸過世要喪葬費50萬」　農會聯手警方阻詐騙老招

▲農會通報警攔阻拆老梗阻詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲農會通報警攔阻拆老梗阻詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮七旬劉姓老翁，透過網路認識暱稱「芷縈」的中年婦女，雙方互相加LINE好友後，對方每天對劉男噓寒問暖，很快地便以老公、老婆相稱。女網友於14日突然以父親過世已數十天，需喪葬費為由，向劉男借新台幣50萬元。劉男信以為真，於15日13時30分許，焦急的到關山鎮農會臨櫃匯款。所幸職員察覺劉男欲匯款到不明帳戶，隨即啟動「金警連線」通報關山聯合所警員凃博禹及吳佩芝到場勸說，這才保住他的老本。

警員凃博禹及吳佩芝接獲關山鎮農會通報「有疑似詐騙案件」後，隨即到場了解，關懷詢問中劉男說詞一再反覆，一開始說該女子是朋友介紹認識的，一下又改說是死去老婆的妹妹，結果獲其同意翻查手機LINE對話，劉男才向員警坦白與對方是在通訊軟體上認識的女網友，跟他哭訴父親已去世數十天，但因舉目無親，要跟他借新台幣50萬元辦理她父親的後事。

員警一聽，就知道這就是標準的「粉紅泡泡─假交友、真詐騙」的手法！經過員警及農會職員輪番苦口婆心的勸說，切勿聽信對方的假說詞，並斬釘截鐵的告訴劉男「這就是網路愛情陷阱，目的就是為了騙錢」！劉男這才恍然大悟，打消匯款的念頭，認知到自己遇到了網路愛情詐騙。

之後劉男對員警說，網路老婆還教他如遇金融機構職員及警察詢問時，必須堅稱匯款是為了購買墓地的費用或想一個理由來搪塞，這樣才能順利匯款。隨後員警將劉男帶返所，並將其欲匯款帳號通報165反詐騙中心，同時將該女子LINE帳號封鎖刪除，以免劉男再次受騙。

關山警察分局表示，拜現今科技之賜，人與人之間的可透過網路來聯繫與溝通，但是不法之徒卻利用網路的便利性及匿名性，以假帳號搭配AI變臉(聲)等手法，找尋寂寞的單身男女作為詐騙對象，以柔情攻勢突破其心防，隨後以各種理由要求配合匯款到指定戶，訛取民眾財產後遂消失無蹤。請民眾務必要小心，如遇到上述狀況，務必謹遵「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並可撥打165反詐騙專線，或110報案諮詢，必能免於受騙。

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