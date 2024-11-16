獲利50萬好開心！新北男2度遭詐　警銀聯手救回158萬血汗錢

▲ 新北老翁險遭詐2次，警方14日逮捕2車手，救回158萬。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市林口一名74歲劉姓老翁日前陷入詐騙集團圈套，投入168萬元，警方在透過落網車手溯源時，發現老翁遭詐，狡猾詐團竟然又故意讓老翁得到50萬多元，導致老翁再次陷入圈套相信投資是合法的，想再投入158萬元。所幸銀行顏姓襄理察覺有異，後續劉翁和員警合作，14日成功逮捕2名車手，並查扣贓款、手機及作案車輛，全案偵訊後依詐欺及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

新北市林口警分局於14日中午成功偵破一起投資詐騙案，不僅成功攔阻74歲劉姓老翁158萬元的匯款，更逮捕了兩名詐騙集團車手。劉姓老翁於10月加入一個LINE投資群組，初期投入168萬元。然而，詐騙集團為取得老翁信任，竟刻意讓其成功提領50萬餘元，藉此讓老翁誤信投資是合法的。13日上午，老翁前往銀行準備再匯款158萬元時，被銀行顏姓襄理察覺異常，立即通報警方。

林口派出所員警迅速到場，透過耐心勸說成功說服老翁停止匯款，避免再度受害。警方隨後成立專案小組，於14日中午逮捕前來指定地點取款的55歲鄭男與52歲王男。警方當場查扣贓款、手機及作案車輛，全案偵訊後依詐欺罪及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

林口警分局長蔣叔君表示，本案得以成功偵破，有賴銀行機警通報與警方緊密合作。為表彰銀行行員的熱心協助，她特地到場頒發獎狀，感謝銀行在防詐工作上的貢獻。同時，她再次呼籲民眾面對高額回報的投資機會要提高警覺，切勿輕信來歷不明的訊息。如有疑慮，應撥打165反詐騙專線或向警方求助，以免遭受財產損失。