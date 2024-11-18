「簡報必修課」廣告瘋傳　葉丙成：擔任公職前賣的舊課程　

▲教育部次長葉丙成回應線上課程爭議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

臉書有30萬人追蹤的教育部次長葉丙成，曾推出各種線上付費課程，最近有業者在臉書下廣告，強力促銷「葉丙成的簡報必修課」線上課程，要價9720元，引起網友質疑公務人員兼職、社會觀感不佳。葉丙成今（18日）表示，這是擔任公職前與業者合作出版，依合約業者可以重覆出版宣傳，但不得使用新素材，也就是不得冠上教育部或次長頭銜，否則將依法追究。

近期在臉書廣告出現「葉丙成的簡報必修課」，主打由台大簡報名師葉丙成傳授線上簡報課程，文宣指出這是一堂在台大開了13年的熱門簡報課，百人校外講座也是場場秒殺，一票難求，要教學員口語表達與舞台魅力。但有網友質疑，是否有公務員違法兼職疑慮，也有網友說放任業者蹭次長熱度，恐有社會觀感不佳的非議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉丙成今回應，這是擔任公職前與業者簽約出版，課程跟行銷素材在簽約時已經買斷，經請教過律師，依據合約內容業者可以永久使用，可利用既有的行銷素材重覆出版上架，但只能用「舊有素材」，不能加註教育部、次長等官方職稱等資訊，目前業者都還在合法使用範圍內。

葉丙成強調，之前與業者簽約時，並沒有想過會擔任公職，擔任公職後一向嚴守分際，遵守利益迴避原則，自己也從來不會利用個人臉書行銷宣傳。