新型專班「放寬2門檻」救招生！大三大四國際生「可原班念到畢業」

▲教育部鬆綁新型專班報名資格，在台就讀的大三、四國際生都可以參與，且錄取後可在原班畢業。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部推動「新型專班」，首次招生不如預期。為改善招生，教育部放寬門檻，明年春季班則核定22校、62專班，預計招收1092人，新增已在台就學的大三或大四國際生可參與新型專班，錄取後可在原班級上課到畢業，學生不限招生國別，另碩博士班可與台灣學生混班共同授課，預計明年1月下旬確認錄取結果。

為招收優秀國際生來台就讀及留用台灣，教育部與國發會攜手力推「新型專班」，以STEM、金融、半導體領域為主，鎖定越南、菲律賓等東南亞國家為主，招收大學升讀三、四年級學生、專科、大學及碩士班畢業生，由開班學校與合作企業共同規劃客製化課程。獲選來台學生，最多有2年學雜費全免，企業還提供每月至少1萬元津貼，但畢業後需留台工作2年。

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不過，今年共有35校參與「新型專班」，預計開設123班，招生卻不如預期。根據教育部統計，113學年度秋季班共計錄取20校、40專班，共有366人獲得獎學金資格。教育部表示，學生主要來自越南、印尼、菲律賓等三國居多，錄取學生從9月起陸續來台就學，預計11月底確認實際開班數及入學人數。另新型專班114學年度秋季班正在審查中，預計11月下旬核定。

由於國際專班首波招生結果不如預期，教育部也鬆綁招生規定。原設定國際生必須在母國就讀二年以上，新規定鬆綁已經在台灣就學的大三或大四國際生，也可以參與新型專班，同時碩、博士班可以和本國生混班共讀。

教育部說明，明年新型專班春季班共核定22校、62專班，預計招收1092人，學生則不限招生國別，114學年度秋季班則正在審查中，預計11月下旬核定結果。而從明年春季班開始，開放在台灣就學的大三或大四國際生可以參與，且可以在原班級上課到畢業。

為維護教學品質，教育部表示，新型專班每班人數以30人為上限，不可併入本國生同班授課，且不同系所、學制、課程不得併班，但碩士、博士班或雙聯專班，則開放可以和本國生混班共讀方式辦理。