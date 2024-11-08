雙語標竿計畫「台大等13所大學獲選」　教育部宣布加碼補助

▲教育部今天公布雙語標竿計畫獲選名單，共有台大等13校獲選。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（8日）公布13所雙語標竿計畫獲選大學名單。「全校型標竿計畫」共有台大、中山、成大、台師大等4校獲選，「領域型標竿計畫」則有陽明交大、元智等9校入選。教育部表示，將加碼補助上述學校，協助學校進一步深化雙語學習環境，並邀請獲選學校進行實務經驗分享，促進校際交流。

教育部從110學年度啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」（雙語計畫）。今天公布最新遴選結果，中山大學、成大、台大、台師大等4校獲得「全校型標竿計畫」，另中國醫藥大學、元智大學、中央大學、中正大學、高雄餐旅大學、陽明交通大學、台北科技大學、逢甲大學及台北醫學大學9所學校獲得「領域型標竿計畫」。

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根據教育部統計，雙語計畫在2021至2022年間已投入11億，預計2023至2024再投入21億，總計投入逾30億推動。教育部指出，雙語計畫第一期（110-114學年度）五年採2+3期程，第二階段（112-114學年度）核定補助重點培育學校7校，重點培育學院24校45個學院，普及提升學校31校。

教育部說明，這次標竿遴選以機構策略與政策管理、教師與教學、學生與學習、雙語計畫推動成效、建立完善EMI課程品保機制五大指標，由教育部邀請具有豐富高教治理及EMI教學經驗專家學者組成委員會，經由書面及簡報審查後，共遴選出4所學校獲得「全校型標竿計畫」以及9所學校獲得「領域型標竿計畫」。教育部將會透過工作坊、論壇或研討會等方式，邀請獲選為標竿計畫的學校進行實務經驗分享，促進校際間的交流。

以全校型標竿計畫為例，教育部指出，中山大學改革通識英文、學術英文（EAP）與專業英文（ESP）課程架構，透過校、院系級品保計畫，每學期追蹤全英班與一般班、EMI課程與一般課程的學生學習成效與教學意見調查，透過數據分析顯示，無論EMI（English Medium Instruction）課程與一般課程，教學意見調查皆具高滿意度、學生自評學習成效良好。

此外，台師大藉由提供學生更多的選擇，採分級分階段從閱讀、聽力到口說及寫作，以活動式及一對一諮詢，提高學生學習興趣，逐步提升學生專業英語能力，在雙語計畫推動下，促進了境外生的招收，並且透過系統性英語課程提升學生的學習自信，進而使不少學生在EMI課程幫助下，獲得國外大學交換學生的機會，開展國際視野。

教育部表示，雙語計畫是國內首次以系統性方式推動，結合資源挹注、教師支持與學生輔導的學習計畫，採取重點培育、普及提升、擴增雙語人力及資源共享與校際合作等四大策略推動。該計畫不僅致力於學生英語力提升，也有助於學校營造國際化的教學環境，促進學校對於國際生延攬。未來也將持續在「學生有選擇、教師有準備、學校有支持、參與師生有共識」前提下穩健推動雙語計畫，為大專校院打造國際化的教學環境，為台灣培養接軌世界的國際人才。