美國猥褻犯來台37天偷打工　教育部清查各縣市結果出爐！

記者許力方／綜合報導

移民署接獲美國在台協會（AIT）示警，有兒少猥褻前科的美籍男子入境台灣一個多月，下落不明，經各單位協尋終於7日在松山區的日租套房找到他，來台37天今晚遣返美國，立委葉元之就痛批，全案因媒體披露引起輿論，政府才動起來。教育部在立院要求下清查各縣市，確認美籍男子並未在補習班或安親班任職。

美籍男子Levi Forrest Wallace（42歲）在20年前曾經犯下兒少性猥褻等事件，遭到判刑確定，AIT發文告知他日前入境台灣，移民署獲悉後立刻通知警政系統協尋，警方7日在台北市松山區三民路上的一處日租套房找到他，在台期間他並未有任何犯罪行為。

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▲美籍兒少猥褻犯來台落網畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）



葉元之在臉書發文曝光2張公文，指AIT在10月2日就發出電子郵件，告知移民署，「W君已於10月2日清晨入台，且未按址居住」，移民署隔了快10天，於10月11日發文給警政署、勞動部、教育部協尋，隔了兩星期，教育部才於10月24日發文給屏東縣政府，要求清查「是否有聘任W君當老師」。他質疑，從AIT示警到學校收到提醒，整整過了一個月，若男子動作快一點，很有可能就成為外籍老師，學生安全誰來顧？

對此，教育部7日赴立院，在立委要求下清查各縣市是否有聘用W君，尤其將兒童美語列入重點。教育部8日指出，經清查，各縣市補習班、全國兒童課後照顧服務中心及教職員工人員名冊，W君來台期間並未在短期補習班或安親班任職，而依照《補習及進修教育法》規定，補習班聘用外籍人士，首次申請時需檢附原護照國開具的行為良好證明文件，有性犯罪前科人士不得聘僱。

移民署說明，W君在台期間曾任職台北市某旅館從事打掃及清潔等臨時工，與許可目的（觀光）不符，已違反入出國及移民法等規定，已強制驅逐出境，遣返原籍美國，預計在8日上午搭乘11點10分飛往美國舊金山的班機離開台灣，並管制再入境台灣。

▼猥褻男遭遣返出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

