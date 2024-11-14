網傳台大醫院有波波醫師　院長否認：院內決議申請不給過

▲台大醫院院長吳明賢。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者許敏溶／台北報導

波波醫師爭議持續延燒，網傳一份900名波波醫師名單中甚至有台大醫院醫師。台大醫學院附設醫院院長吳明賢今（14日）在立法院備詢時強調「沒有」，因院內有決議，波蘭醫生不予考慮申請住院或實習醫師，且上述波波醫師，因為語言等關係，在波蘭只有見習而沒有實習，而醫師養成不只有考試，更重要是臨床醫師經驗。

立法院教文會今天審查教育部所屬單位預算案，及教育部主管47所國立大學校院校務基金等相關預算。立委洪孟楷在質詢時表示，網路上傳出一份900多位的波波醫師名單，甚至還說台大醫院有兩位，目前對波波醫師有兩種聲音，一種認為是確實取得學歷，另一種則是污名化，認為波波醫師只有見習而沒有實習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於網傳台大醫院有兩名波波醫師，台大醫學院附設醫院院長吳明賢強調，「實際上沒有」。他說，台大的院長會議上有做過決議，若是波蘭醫師申請住院或實習醫師，暫不予考慮，主因是醫師養成不只是上課，比較重要是實習，而據了解，上述波蘭醫師因為語言及文化關係，在當地只有見習而沒有實習。

吳明賢指出，醫師養成不只是通過考試，更重要是要有臨床醫師經驗，必須到實際到醫院照顧病人，並累積經驗，他肯定波蘭的醫師教育，但確實少了臨床經驗這一塊。