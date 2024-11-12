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台灣首加入電腦資訊素養國際評比　學生「運算思維」表現全球第一

▲▼台灣國八學生首次參加國際電腦與資訊素養研究（ICILS），在運算思維表現勇奪全球第一。（圖／記者許敏溶攝）

▲台灣國八學生首次參加國際電腦與資訊素養研究（ICILS），在運算思維表現勇奪全球第一。（台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣首次參與國際電腦與資訊素養研究出爐。在全球34國家、13萬多名學生參與下，台灣國八學生在「運算思維」勇奪全球第一，在「電腦與資訊素養」則排名第四，顯示台灣學生具備獨立解決複雜問題能力，在使用資訊科技進行調查、創造與交流方面具備優秀能力。另全球女性在電腦與資訊素養表現顯著優於男生。

「國際電腦與資訊素養研究」（ICILS）從2013年起，以每5年為1週期進行全球性調查，2023年為全球第3次調查，我國為首次參與，這次全球共有34個國家、約13萬多名學生及6萬多位教師參與。我國共169所國中參與評比，各校抽取八年級學生1至2班，共5112位學生完成測驗；另有2233名八年級教師參與線上問卷調查。

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台灣首次參與ICILS計畫，由教育部國教署委託台師大團隊執行，並由台師大校長吳正己親自主持，與台師大學習資訊專業學院蔡孟蓉教授共同擔任國家研究召集人。今天傍晚共同發布國際電腦與資訊素養研究（ICILS 2023）調查結果。

蔡孟蓉表示，調查分成「運算思維（CT）」與「電腦與資訊素養（CIL）」兩部分。在「運算思維部分，共有24國參與，台灣學生整體平均得分為548分，高於國際平均值（483分），且我國過半學生（52%）達3級以上程度，具備獨立解決複雜問題能力，優於國際平均（29%），顯示台灣學生解析問題並擬定解題方案由電腦執行能力，比全球同儕表現好。運算思維是現行「資訊科技」科目課綱的核心理念，台灣學生學習運算思維相關的概念與技能比各國更為深入。

至於「電腦與資訊素養」（CIL）部分，蔡孟蓉表示，台灣學生平均成績515分，高於全球總平均476分，在34國中排名第四，僅次於韓國、捷克與丹麥。這項指標主要評估學生使用資訊科技（ICT）工具、收集資訊、產出資訊、及數位溝通等方面能力。顯示台灣學生在使用ICT進行問題解決、創造和溝通互動的能力上表現佳。

台灣學生在運算思維勇奪全球第一，台師大校長吳正己表示，運算思維是108課綱核心，這和政府大力推動108課綱有關。至於在「電腦與資訊素養」表現，全球女學生的表現是顯著優於男生，打破外界的刻板印象，吳正己分析，早在2018年的調查就有相同結果，可能是這階段女學生比較認真，所以女學生在這階段素養比男生好。
 

▲▼台灣國八學生首次參加國際電腦與資訊素養研究（ICILS），在運算思維表現勇奪全球第一。（台師大提供）

▲▼台灣國八學生首次參加國際電腦與資訊素養研究（ICILS），在運算思維表現勇奪全球第一。圖為本次考題。（台師大提供）

▲▼台灣國八學生首次參加國際電腦與資訊素養研究（ICILS），在運算思維表現勇奪全球第一。（圖／台師大提供）

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