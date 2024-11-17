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宗教文化結合騎乘80K挑戰　西螺太平媽祈福賽千人齊聚

▲2024年第二屆賽事在太平媽祖的號召下吸引了近千名車友報名，騎行路線集結了中台灣車友一致推崇。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2024年第二屆賽事在太平媽祖的號召下吸引了近千名車友報名，騎行路線集結了中台灣車友一致推崇。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林西螺福興宮為當地重要信仰中心，太平媽庇祐眾生，廟方亦希望民眾健康取向綠生活，有鑒於去年首推「西螺媽祖太平媽祈福自行車挑戰賽」在參與車友們皆給予熱烈好評後，今年持續辦理第二屆賽事，今（17）日清晨6點近千名騎士在福興宮廟前廣場鳴笛出發。

▲2024年第二屆賽事在太平媽祖的號召下吸引了近千名車友報名，騎行路線集結了中台灣車友一致推崇。（圖／記者王悉宇翻攝）

2024年第二屆賽事在太平媽祖的號召下吸引了近千名車友報名，騎行路線集結了中台灣車友一致推崇，橫跨雲林、彰化、南投的人氣熱點，近騎士們在涼爽的早晨伴著秋天微風中熱血開騎，展開一場結合了宗教文化、觀光休閒、自然景緻，路線全長約80公里，一出發即被環繞在西螺大橋壯闊的景緻當中，沿途飽覽田園風光，是一場兼具五感享受的騎乘體驗。

▲2024年第二屆賽事在太平媽祖的號召下吸引了近千名車友報名，騎行路線集結了中台灣車友一致推崇。（圖／記者王悉宇翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，西螺是中台灣的信仰重鎮，每一年皆吸引許多信眾前來求平安、求福氣，第二屆「西螺媽祖太平媽祈福自行車挑戰賽」也持續秉持太平媽慈悲為懷庇佑眾生的信念，希望車友們都能夠在感受沿著濁水溪騎行的自然風光之餘，也能順利平安完騎回到終點。

廟方指出，今日賽事不只有秋高氣爽的騎乘體驗，更邀集了西螺在地許多店家共襄盛舉，期許讓車友在自行車騎乘挑戰之餘，也能多留一點時間遊覽西螺，深度地感受西螺各種豐富人文、好食美味，感受西螺鄉親的好客與熱情，活動在近午時分圓滿劃下句點，不少參與車友在廟埕前相約明年再騎一場。

▲2024年第二屆賽事在太平媽祖的號召下吸引了近千名車友報名，騎行路線集結了中台灣車友一致推崇。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲西螺福興宮董事長楊文鐘表示，第二屆「西螺媽祖太平媽祈福自行車挑戰賽」也持續秉持太平媽慈悲為懷庇佑眾生的信念，希望車友們都能夠在感受沿著濁水溪騎行的自然風光。（圖／記者王悉宇翻攝）

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