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推廣無價！西螺農會「雲林農物館」開幕　一站購足雲林良品

▲西螺鎮農會將閒置舊穀倉打造為「雲林農物館」，現場不僅有雲林良品專區、西螺農會專區，雲林20鄉鎮市、外縣市農會的暢銷商品都能一站購足。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲西螺鎮農會將閒置舊穀倉打造為「雲林農物館」，現場不僅有雲林良品專區、西螺農會專區，雲林20鄉鎮市、外縣市農會的暢銷商品都能一站購足。（圖／記者王悉宇翻攝）（下同）

記者王悉宇／雲林報導

虎尾鎮農會打造農民直銷站，今年初開幕以超市模式服務展售縣內及各地農會優質產品，業務蒸蒸日上，看中假日遊客採購農特產商機，西螺鎮農會在位於延平路的本會大樓旁，斥資1500萬元將閒置舊穀倉打造為「雲林農物館」，現場不僅有雲林良品專區、西螺農會專區，雲林20鄉鎮市、外縣市農會的暢銷商品都能一站購足。

▲西螺鎮農會將閒置舊穀倉打造為「雲林農物館」，現場不僅有雲林良品專區、西螺農會專區，雲林20鄉鎮市、外縣市農會的暢銷商品都能一站購足。（圖／記者王悉宇翻攝）

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，雲林農物館占地近百坪，展售商品數百項，甚至也有生鮮、漁產、肉品等產品，可以滿足消費者需求，因為西螺假日遊客多，為讓外地遊客也能方便購物，農物館營運時間除農曆春節休息3天，其餘全年無休，營運時間從上午8時至下午4時30分。

廖錦富強調，憑良心講，賣農產品要賺很多錢不太可能，可是優質農產品需要持續有人推廣，「我們不敢期待會有多大的收益 可是至少我們盡了農會人的一份責任。結合雲林20鄉鎮特色產品(含禽畜海產)入菜，祈盼藉由延平老街地方美食特色及文創小店等吸引更多遊客來到雲林農物館參觀選購。

▲西螺鎮農會將閒置舊穀倉打造為「雲林農物館」，現場不僅有雲林良品專區、西螺農會專區，雲林20鄉鎮市、外縣市農會的暢銷商品都能一站購足。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲西螺鎮農會將閒置舊穀倉打造為「雲林農物館」，現場不僅有雲林良品專區、西螺農會專區，雲林20鄉鎮市、外縣市農會的暢銷商品都能一站購足。（圖／記者王悉宇翻攝）

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