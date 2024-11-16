邀小學生探索口湖鄉濕地樂園　雲林縣政府：推廣濕地生態教育

▲安定國小學生在國立嘉義大學王柏青副教授團隊的帶領下認識到海平面上升、地層下陷對當地居民生活和環境的影響。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林口湖地區因早年超抽地下水發展養殖業，導致地層下陷及海水倒灌，逐漸形成濕地生態系。為推廣濕地生態教育，雲林縣政府14日邀請西螺鎮安定國小師生參訪「口湖濕樂園」成龍濕地和椬梧濕地，深入了解沿海濕地的獨特生態與環境變遷，並透過實地觀察與專業導覽，親身體驗濕地的生態多樣性。

安定國小學生在國立嘉義大學王柏青副教授團隊的帶領下了解「蝦董ㄟ躼腳厝」這座結合濕地與環境友善設計的未來住宅，認識到海平面上升、地層下陷對當地居民生活和環境的影響，並通過環境中的藝術作品感受濕地的美與藝術氛圍，並藉由學習單讓與學生主動提問與自主思考，培養學生探索未來的邏輯思維能力。

縣長張麗善表示，生態教育活動能夠讓年輕一代更深刻地了解濕地的重要性和自然保育的價值，透過觀察龍鬚菜的養殖和稀有魚種河口青鱂的生態，學生們不僅能理解雲林濱海的環境特色，也有助於培養他們對家鄉的認同與關愛之心，讓學生們能夠從學術和實地觀察中增進對於自然環境的科學知識。

縣府農業處表示，將以友善環境與明智利用作為發展架構，持續推動濕地生產、生態旅遊、觀光休閒遊憩等工作，明年度將輔導在地業者申請濕地標章認證，透過公私協力來保護生態，讓環境與產業能夠共榮共生，深化人與自然和諧相存的價值觀，來創造濕地最大的附加價值，打造兼具環境教育與永續生活的示範場域。

▲安定國小學生管筏乘坐體驗。（圖／記者王悉宇翻攝）